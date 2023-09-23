Как вырастет минималка в Польше в следующем году: новый размер зарплат — Finance.ua

Как вырастет минималка в Польше в следующем году: новый размер зарплат
В Польше повысят размер минимальной зарплаты в 2024 году. Новые ставки польское правительство утвердило на заседании 14 сентября.
Какой будет минимальная оплата труда для украинских работников, сообщает yavp.pl.
Польша предоставила убежище 1,5 млн украинцев. Работу в соседней стране нашли более 80% украинцев. Многие выполняют работу, которая ниже их квалификации, так что зарабатывают немного. Те, кто получает даже минимальную оплату, получат большие доходы в 2024 году, потому что повышение ставок касается их наравне с поляками.
Размер минимальной зарплаты в Польше растет седьмой год подряд. Увеличение ставки происходит дважды в год — с 1 января и с 1 июля.
В 2024 году минимальная зарплата в Польше для тех, кто работает по условиям трудового договора, составит:
- с 1 января 2024 года — 4 242 злотых (36 353 грн) брутто (до отчислений);
- с 1 июля 2024 года — 4 300 злотых (36 850 грн) брутто.
Для людей, работающих с почасовой оплатой труда, минимальная почасовая ставка с начала следующего года составит 27,7 злотых (237 грн) брутто, а с 1 июля 2024 г. — 28,1 злотых (240 грн) брутто.
Впрочем, после всех отчислений работники будут получать «на руки» меньшие суммы. Например, зарплата нетто с 1 января 2024 года составит около 3 222 злотых (27 611 грн); с 1 июля — около 3261 злотых (27 945 грн).
По предварительным оценкам, повышение минимальной заработной платы в Польше будет распространяться на 3,6 млн работников.
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