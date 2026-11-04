ПАРТНЕРСКАЯ От бизнес-идеи до гранта: во Львове прошла практическая встреча для предпринимателей Сегодня 12:55 — Фондовый рынок Добавьте Finance.ua в избранные источники Google От бизнес-идеи до гранта: во Львове прошла практическая встреча для предпринимателей

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