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Apple получила рекордные $57,58 млрд от продаж iPhone за квартал

Фондовый рынок
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Apple установила рекорд продаж iPhone
Apple установила рекорд продаж iPhone
Apple установила рекорд продаж iPhone, получив $57,58 млрд дохода от смартфонов за четвертый квартал 2026 года. Это на 17% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Как пишет The Verge, компания добилась такого результата даже без выпуска новой базовой модели iPhone во время последнего обновления линейки.

Что обеспечило рост продаж iPhone

Росту доходов способствовал сентябрьский запуск iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, которые стоят дороже предыдущих моделей. Кроме того, Apple повысила цены на более старые смартфоны.
Компания также представила свой первый складной iPhone Duo, однако его предзаказ не учтен в отчете.

Apple столкнулась с ростом стоимости компонентов

В то же время Apple сталкивается с ростом стоимости памяти и проблемами в цепях снабжения. По словам генерального директора Джона Тернуса, расходы на память увеличились по сравнению с предыдущим кварталом.
Частично это компенсировали благодаря заранее накопленным запасам компонентов и снижению цен на другие комплектующие. Также у компании было ограниченное количество iPhone Duo для продажи в магазинах на старте, а некоторые покупатели получат смартфоны только в 2027 году.

Как изменились доходы Apple от других направлений

Общий доход Apple за квартал вырос на 12% - до $114,5 млрд. Продажи компьютеров Mac принесли $10,79 млрд, что на 24% больше, чем в прошлом.
Направление сервисов, в частности App Store, Apple TV и Apple Music, обеспечило $31,57 млрд. Зато доходы от продажи iPad сократились на 10% - до $6,23 млрд.
По материалам:
mezha.media
AppleiPhone
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