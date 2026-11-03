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НБУ оценил устойчивость банков: сколько учреждений требует дополнительного капитала

Фондовый рынок
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Банки улучшили результаты стресс-тестирования
Банки улучшили результаты стресс-тестирования
Большинство активов банковского сектора сосредоточено в учреждениях, имеющих достаточный запас капитала. Это позволяет им продолжать кредитование и сохранять платежеспособность даже в случае глубокого и продолжительного кризиса.
Об этом свидетельствуют результаты оценки устойчивости банков и банковской системы в 2026 году.

Как НБУ оценивал устойчивость банков

Нынешняя оценка устойчивости банков состояла из трех традиционных этапов:
  1. Оценка качества активов и приемлемости обеспечения. Ее проводили внешние аудиторы по состоянию на 1 января 2026 года для всех банков, кроме АО «Мотор-Банк» и АО «Первый Инвестиционный Банк», которые признали неплатежеспособными в феврале 2026 года, а также ЧАО «Переходный банк «Юте Банк», который только начал работу в этом году.
  2. Экстраполяция результатов оценки качества активов на оставшийся кредитный портфель. В 2026 году, по выводам аудиторов, ни один банк не нуждался в таком этапе.
  3. Стресс-тестирование 26 крупнейших банков, на которые приходится более 90% активов сектора.
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Результат оценки качества активов подтвердил корректность оценки банками размера кредитного риска (пруденциальных резервов).
В целом аудиторы осуществили лишь несущественные корректировки размера кредитного риска, что не оказало влияния на показатели достаточности капитала большинства банков, проходивших только оценку качества активов.

Сколько банков нуждаются в дополнительном капитале

По результатам стресс-тестирования из 26 банков только для 11 учреждений с долей активов сектора в 10% был установлен повышенный необходимый уровень нормативов достаточности капитала. В частности, у трех банков из 6% активов системы потребность в капитале возникла только по неблагоприятному сценарию.
Три банка, которым принадлежит 5% активов, по состоянию на начало октября имели достаточность капитала выше установленных для них необходимых нормативов.
НБУ оценил устойчивость банков: сколько учреждений требует дополнительного капитала

Банки улучшили результаты стресс-тестирования

Банки, проходившие стресс-тестирование два года подряд, улучшили свои результаты. Так, два учреждения, в отличие от прошлого года, не нуждаются в капитале.
В то же время доля банков с повышенными необходимыми уровнями достаточности капитала снизилась с 18% до 10% активов сектора, а общая потребность в капитале сократилась втрое — до 3% регулятивного капитала системы на начало 2026 года.

До какого срока банки должны нарастить капитал

По результатам оценки устойчивости банки должны достичь утвержденных необходимых уровней капитала к началу 2027 года и удерживать их до результатов последующей оценки устойчивости. В случае недостижения утвержденных уровней или их нарушения банки будут обязаны представить программу капитализации/реструктуризации.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 15262, предусматривающий продление повышенной ставки налога на прибыль банков в размере 50% на 2027 год.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Банки УкраиныНБУ
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