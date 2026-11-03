НБУ оценил устойчивость банков: сколько учреждений требует дополнительного капитала

Большинство активов банковского сектора сосредоточено в учреждениях, имеющих достаточный запас капитала. Это позволяет им продолжать кредитование и сохранять платежеспособность даже в случае глубокого и продолжительного кризиса.

Об этом свидетельствуют результаты оценки устойчивости банков и банковской системы в 2026 году.

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Как НБУ оценивал устойчивость банков

Нынешняя оценка устойчивости банков состояла из трех традиционных этапов:

Оценка качества активов и приемлемости обеспечения. Ее проводили внешние аудиторы по состоянию на 1 января 2026 года для всех банков, кроме АО «Мотор-Банк» и АО «Первый Инвестиционный Банк», которые признали неплатежеспособными в феврале 2026 года, а также ЧАО «Переходный банк «Юте Банк», который только начал работу в этом году. Экстраполяция результатов оценки качества активов на оставшийся кредитный портфель. В 2026 году, по выводам аудиторов, ни один банк не нуждался в таком этапе. Стресс-тестирование 26 крупнейших банков, на которые приходится более 90% активов сектора.

Результат оценки качества активов подтвердил корректность оценки банками размера кредитного риска (пруденциальных резервов).

В целом аудиторы осуществили лишь несущественные корректировки размера кредитного риска, что не оказало влияния на показатели достаточности капитала большинства банков, проходивших только оценку качества активов.

Сколько банков нуждаются в дополнительном капитале

По результатам стресс-тестирования из 26 банков только для 11 учреждений с долей активов сектора в 10% был установлен повышенный необходимый уровень нормативов достаточности капитала. В частности, у трех банков из 6% активов системы потребность в капитале возникла только по неблагоприятному сценарию.

Три банка, которым принадлежит 5% активов, по состоянию на начало октября имели достаточность капитала выше установленных для них необходимых нормативов.

Банки улучшили результаты стресс-тестирования

Банки, проходившие стресс-тестирование два года подряд, улучшили свои результаты. Так, два учреждения, в отличие от прошлого года, не нуждаются в капитале.

В то же время доля банков с повышенными необходимыми уровнями достаточности капитала снизилась с 18% до 10% активов сектора, а общая потребность в капитале сократилась втрое — до 3% регулятивного капитала системы на начало 2026 года.

До какого срока банки должны нарастить капитал

По результатам оценки устойчивости банки должны достичь утвержденных необходимых уровней капитала к началу 2027 года и удерживать их до результатов последующей оценки устойчивости. В случае недостижения утвержденных уровней или их нарушения банки будут обязаны представить программу капитализации/реструктуризации.