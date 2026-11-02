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Украинские предприятия готовятся сокращать персонал — результаты опроса НБУ

Фондовый рынок
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Бизнес ухудшил оценки экономической активности
Бизнес ухудшил оценки экономической активности
В октябре 2026 года бизнес более сдержанно оценивал результаты своей деятельности. На экономическую активность предприятий влияли усиление российских атак на энергетическую, производственную, складскую и логистическую инфраструктуру, возобновление отключений электроэнергии, удорожание горючего, ограничение экспорта из-за блокирования портов и нехватки квалифицированных работников.
Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который Национальный банк рассчитывает ежемесячно. В сентябре 2026 года ИОДА составил 47.1 по сравнению с 48.2 в сентябре 2026 (в октябре 2025 — 50.3).

Бизнес прогнозирует удорожание продукции и сокращение персонала

Респонденты большинства опрошенных секторов и дальше ожидали сохранения высоких темпов удорожания закупочных цен / цен на сырье и материалы, а также на продукцию собственного производства. Только предприятия сферы услуг ожидали замедления темпов удорожания как закупочных цен, так и цен/тарифов на собственные услуги.
Ситуация на рынке труда неустойчива. В отличие от предыдущего месяца руководители предприятий всех секторов были настроены на уменьшение численности персонала, самое существенное — в строительстве.
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Промышленность ожидает сокращение новых заказов

Промышленные предприятия сдержанно оценили результаты своей деятельности с учетом разрушения производственных мощностей, нехватки энергоресурсов и ограничений экспорта продукции из-за блокировки портов: секторальный индекс в октябре составил 48.0 (в сентябре — 51.0, в октябре 2025 года — 48.8).
Украинские предприятия готовятся сокращать персонал — результаты опроса НБУ
В отличие от предыдущего месяца, промышленники ожидали уменьшения объема новых заказов на продукцию, в том числе экспортных, а также объема запасов сырья и материалов. Зато сохранились положительные оценки роста объема произведенной продукции, хотя и более медленными темпами. Оценки объемов незавершенного производства (невыполненных заказов), а также остатков готовой продукции были более сдержанными, чем в сентябре.

Строители наиболее пессимистично оценивают перспективы

Предприятия строительства наиболее сдержанно среди всех опрошенных секторов оценили свою текущую деловую активность, учитывая дальнейшую приостановку государственного финансирования на восстановление дорог и инфраструктуры, нехватку квалифицированных кадров и сезонный фактор: секторальный индекс в октябре составил 38.5 по сравнению с 48.8 в сентябре и 53.3 в октябре.
Украинские предприятия готовятся сокращать персонал — результаты опроса НБУ
После семи месяцев положительных оценок строители были настроены на существенное уменьшение объемов строительства и новых заказов, а также объема закупки сырья и материалов. Ожидалось уменьшение объема закупки услуг подрядчиков на фоне ожидаемого роста их стоимости и более сдержанных оценок относительно их доступности.

Торговля ожидает уменьшения товарооборота

Предприятия торговли третий месяц подряд показали сдержанные оценки своей текущей деятельности, учитывая дальнейшие разрушения складских комплексов и рост расходов на транспортировку и хранение продукции: секторальный индекс в октябре составил 46.8 по сравнению с 45.9 в сентябре (в октябре 2025 года — 54.3).
Украинские предприятия готовятся сокращать персонал — результаты опроса НБУ
Торговые компании были настроены на дальнейшее уменьшение объемов товарооборота и объема закупки товаров для продажи, хотя и более медленными темпами. В дальнейшем ожидалось уменьшение запасов/остатков товаров для продажи и снижение торговой маржи.

В сфере услуг ожидается сокращение объемов деятельности

Предприятия сферы услуг сохранили сдержанные оценки результатов своей деятельности, учитывая дальнейшее разрушение транспортной и складской инфраструктуры, удорожание горючего, а также дефицит квалифицированных кадров: секторальный индекс в октябре составил 47.4 по сравнению с 47.3 в сентябре и 48.7 в октябре 2025 года.
Украинские предприятия готовятся сокращать персонал — результаты опроса НБУ
В отличие от предыдущего месяца респонденты ожидали уменьшения объема предоставленных услуг. Кроме того, они были настроены на дальнейшее уменьшение новых заказов и услуг в процессе выполнения.
По материалам:
Finance.ua
Бизнес
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