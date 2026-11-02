0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кто владеет торговыми марками в Украине (инфографика)

Фондовый рынок
199
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Кто владеет торговыми марками в Украине (инфографика)
Кто владеет торговыми марками в Украине (инфографика)
Аналитики R&D центра YouControl проанализировали данные Украинского национального офиса интеллектуальной собственности и инноваций об их владельцах.
Выяснилось, что 1299 действующих торговых марок принадлежат российским владельцам, а еще 312 имеют среди совладельцев белорусских физических или юридических лиц.
Об этом говорится в новом исследовании YouControl.
Кто владеет торговыми марками в Украине (инфографика)
Аналитики R&D центра YouControl проанализировали данные о зарегистрированных в Украине торговых марках и их владельцах по состоянию на 1 октября 2026 года. В выборку вошли только действующие торговые марки.
Регистрация торговых марок в Украине: пики роста и прекращение действия за последние 35 лет
Кто владеет торговыми марками в Украине (инфографика)
В период с 1992 года по сентябрь 2026-го в Украине зарегистрировано почти 394 тыс. торговых марок. По состоянию на 1 октября 2026 более 234 тыс. из них остаются действующими.
Больше новых торговых марок регистрировали в 2021 году — 22 450, и в 2025 году — 20 279.
В то же время с 2016—2017 годов росло количество торговых марок, действие которых прекращается. Пик пришелся на 2023 год (14 072), а в 2022 году этот показатель составлял 13 066. В течение исследуемого периода новых регистраций было больше прекращения действия. Однако в 2022—2023 годах эти показатели почти сравнялись.
Место для вашей рекламы
Специалисты R&D центра YouControl исследовали, что 4774 компании (22% исследуемой выборки) связаны с 2030 корпоративными группами, представленными в аналитической системе. В то же время эта связь не является взаимоисключающей: одна компания — владелец торговых марок может входить в несколько корпоративных групп. Также одна группа может объединять несколько компаний по выборке.
По количеству компаний-владельцев торговых марок преобладают такие корпоративные группы, как:
  • «Систем Кэпитал Менеджмент (СКМ)» (64 компании),
  • «Приват» (60),
  • «Драгон Капитал» (34),
  • «Истван» (30).
  • «Групп ДФ» (30).
Ключевые лица двух из этих корпоративных групп находятся под санкциями СНБО: из «Приват» — Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, из «Групп ДФ» — Дмитрий Фирташ.
Среди украинских компаний-владельцев действующих торговых марок 163 имеют санкционные связи. Речь идет как о юридических лицах, непосредственно внесенных в санкционные списки, так и о компаниях, связанных с подсанкционными участниками, акционерами, конечными бенефициарными собственниками или руководителями.

География торговых марок

Украинские владельцы, американские бренды и кипрские компании
Большинство действующих торговых марок в Украине, а это 78% (182778) принадлежат резидентам Украины.
Это говорит о ведущей роли локального бизнеса на рынке интеллектуальной собственности. В то же время, собственниками являются представители более 120 стран — от ведущих мировых экономик до менее распространенных юрисдикций, в частности Кабо-Верде, Самоа и Кюрасао.

Среди иностранных владельцев лидируют

  • США — 13 155 торговых марок, что по общему количеству занимает второе место, уступая только Украине, и почти в три раза опережает ближайшую иностранную юрисдикцию. Это отражает присутствие американских компаний и брендов на украинском рынке.
  • Кипр занимает третье место по количеству действующих торговых марок в Украине — 4515.
  • Четвертое и пятое места по количеству действующих торговых марок в Украине занимают Швейцария (4090) и Великобритания (3254). Обе страны являются важными центрами международного бизнеса, в частности, для регистрации и управления правами интеллектуальной собственности.
  • Япония представлена ​​2144 торговыми марками,
  • Китай — 2 010,
  • Индия — 1 504,
  • Южная Корея — 1 219. Среди владельцев присутствуют компании из разных отраслей: от электроники и автомобилестроения до фармацевтики, потребительских товаров и косметики.
Несмотря на полномасштабное вторжение России и усиление санкционного давления, по состоянию на 01 октября 2026 года в Украине остаются действующими 1299 торговых марок, владельцами которых являются представители России.
Еще 312 имеют среди совладельцев белорусских физических или юридических лиц. С
Почти половина из исследуемой выборки имеет основной вид экономической деятельности в сфере торговли (23%) и перерабатывающей промышленности (22,9%).
Около 10% исследуемых компаний (2096) имеют основной вид экономической деятельности в сфере IT и телекоммуникаций.
Также значительная доля приходится на сектор сделок с недвижимостью (1150 компаний) и строительство (832).
Почти 9% (1915) составляют компании, задействованные в «Профессиональной, научной и технической деятельности».

Выводы

  • 78% действующих торговых марок принадлежат украинским владельцам. Среди иностранных лидируют США, Кипр, Швейцария и Великобритания.
  • Крупнейшие портфели торговых марок имеют компании со основными видами экономической деятельности как: пищевая промышленность, телекоммуникации и фармацевтика.
  • Больше всего компаний-собственников зарегистрировано в Киеве и Киевской области.
  • Каждая пятая компания-владелец торговой марки связана с корпоративной группой в системе YouControl.
  • 163 украинских компаний-владельцев торговых марок имеют уведомления о санкциях.
  • Российские и белорусские владельцы до сих пор имеют действующие торговые марки в Украине: 1299 торговых марок принадлежат российским, а 312 — белорусским физическим и юридическим лицам.
По материалам:
Finance.ua
Бизнес
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems