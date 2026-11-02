Кто владеет торговыми марками в Украине (инфографика)

Аналитики R&D центра YouControl проанализировали данные Украинского национального офиса интеллектуальной собственности и инноваций об их владельцах.

Выяснилось, что 1299 действующих торговых марок принадлежат российским владельцам, а еще 312 имеют среди совладельцев белорусских физических или юридических лиц.

Об этом говорится в новом исследовании YouControl.

Аналитики R&D центра YouControl проанализировали данные о зарегистрированных в Украине торговых марках и их владельцах по состоянию на 1 октября 2026 года. В выборку вошли только действующие торговые марки.

Регистрация торговых марок в Украине: пики роста и прекращение действия за последние 35 лет

В период с 1992 года по сентябрь 2026-го в Украине зарегистрировано почти 394 тыс. торговых марок. По состоянию на 1 октября 2026 более 234 тыс. из них остаются действующими.

Больше новых торговых марок регистрировали в 2021 году — 22 450, и в 2025 году — 20 279.

В то же время с 2016—2017 годов росло количество торговых марок, действие которых прекращается. Пик пришелся на 2023 год (14 072), а в 2022 году этот показатель составлял 13 066. В течение исследуемого периода новых регистраций было больше прекращения действия. Однако в 2022—2023 годах эти показатели почти сравнялись.

Специалисты R&D центра YouControl исследовали, что 4774 компании (22% исследуемой выборки) связаны с 2030 корпоративными группами, представленными в аналитической системе. В то же время эта связь не является взаимоисключающей: одна компания — владелец торговых марок может входить в несколько корпоративных групп. Также одна группа может объединять несколько компаний по выборке.

По количеству компаний-владельцев торговых марок преобладают такие корпоративные группы, как:

«Систем Кэпитал Менеджмент (СКМ)» (64 компании),

«Приват» (60),

«Драгон Капитал» (34),

«Истван» (30).

«Групп ДФ» (30).

Ключевые лица двух из этих корпоративных групп находятся под санкциями СНБО: из «Приват» — Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, из «Групп ДФ» — Дмитрий Фирташ.

Среди украинских компаний-владельцев действующих торговых марок 163 имеют санкционные связи. Речь идет как о юридических лицах, непосредственно внесенных в санкционные списки, так и о компаниях, связанных с подсанкционными участниками, акционерами, конечными бенефициарными собственниками или руководителями.

География торговых марок

Украинские владельцы, американские бренды и кипрские компании

Большинство действующих торговых марок в Украине, а это 78% (182778) принадлежат резидентам Украины.

Это говорит о ведущей роли локального бизнеса на рынке интеллектуальной собственности. В то же время, собственниками являются представители более 120 стран — от ведущих мировых экономик до менее распространенных юрисдикций, в частности Кабо-Верде, Самоа и Кюрасао.

Среди иностранных владельцев лидируют

США — 13 155 торговых марок, что по общему количеству занимает второе место, уступая только Украине, и почти в три раза опережает ближайшую иностранную юрисдикцию. Это отражает присутствие американских компаний и брендов на украинском рынке.

Кипр занимает третье место по количеству действующих торговых марок в Украине — 4515.

Четвертое и пятое места по количеству действующих торговых марок в Украине занимают Швейцария (4090) и Великобритания (3254). Обе страны являются важными центрами международного бизнеса, в частности, для регистрации и управления правами интеллектуальной собственности.

Япония представлена ​​2144 торговыми марками,

представлена ​​2144 торговыми марками, Китай — 2 010,

— 2 010, Индия — 1 504,

— 1 504, Южная Корея — 1 219. Среди владельцев присутствуют компании из разных отраслей: от электроники и автомобилестроения до фармацевтики, потребительских товаров и косметики.

Несмотря на полномасштабное вторжение России и усиление санкционного давления, по состоянию на 01 октября 2026 года в Украине остаются действующими 1299 торговых марок, владельцами которых являются представители России.

Еще 312 имеют среди совладельцев белорусских физических или юридических лиц. С

Почти половина из исследуемой выборки имеет основной вид экономической деятельности в сфере торговли (23%) и перерабатывающей промышленности (22,9%).

Около 10% исследуемых компаний (2096) имеют основной вид экономической деятельности в сфере IT и телекоммуникаций.

Также значительная доля приходится на сектор сделок с недвижимостью (1150 компаний) и строительство (832).

Почти 9% (1915) составляют компании, задействованные в «Профессиональной, научной и технической деятельности».

Выводы