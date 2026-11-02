Кто владеет торговыми марками в Украине (инфографика)
Аналитики R&D центра YouControl проанализировали данные Украинского национального офиса интеллектуальной собственности и инноваций об их владельцах.
Выяснилось, что 1299 действующих торговых марок принадлежат российским владельцам, а еще 312 имеют среди совладельцев белорусских физических или юридических лиц.
Об этом говорится в новом исследовании YouControl.
Аналитики R&D центра YouControl проанализировали данные о зарегистрированных в Украине торговых марках и их владельцах по состоянию на 1 октября 2026 года. В выборку вошли только действующие торговые марки.
Регистрация торговых марок в Украине: пики роста и прекращение действия за последние 35 лет
В период с 1992 года по сентябрь 2026-го в Украине зарегистрировано почти 394 тыс. торговых марок. По состоянию на 1 октября 2026 более 234 тыс. из них остаются действующими.
Больше новых торговых марок регистрировали в 2021 году — 22 450, и в 2025 году — 20 279.
В то же время с 2016—2017 годов росло количество торговых марок, действие которых прекращается. Пик пришелся на 2023 год (14 072), а в 2022 году этот показатель составлял 13 066. В течение исследуемого периода новых регистраций было больше прекращения действия. Однако в 2022—2023 годах эти показатели почти сравнялись.
Специалисты R&D центра YouControl исследовали, что 4774 компании (22% исследуемой выборки) связаны с 2030 корпоративными группами, представленными в аналитической системе. В то же время эта связь не является взаимоисключающей: одна компания — владелец торговых марок может входить в несколько корпоративных групп. Также одна группа может объединять несколько компаний по выборке.
По количеству компаний-владельцев торговых марок преобладают такие корпоративные группы, как:
- «Систем Кэпитал Менеджмент (СКМ)» (64 компании),
- «Приват» (60),
- «Драгон Капитал» (34),
- «Истван» (30).
- «Групп ДФ» (30).
Ключевые лица двух из этих корпоративных групп находятся под санкциями СНБО: из «Приват» — Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, из «Групп ДФ» — Дмитрий Фирташ.
Среди украинских компаний-владельцев действующих торговых марок 163 имеют санкционные связи. Речь идет как о юридических лицах, непосредственно внесенных в санкционные списки, так и о компаниях, связанных с подсанкционными участниками, акционерами, конечными бенефициарными собственниками или руководителями.
География торговых марок
Украинские владельцы, американские бренды и кипрские компании
Большинство действующих торговых марок в Украине, а это 78% (182778) принадлежат резидентам Украины.
Это говорит о ведущей роли локального бизнеса на рынке интеллектуальной собственности. В то же время, собственниками являются представители более 120 стран — от ведущих мировых экономик до менее распространенных юрисдикций, в частности Кабо-Верде, Самоа и Кюрасао.
Среди иностранных владельцев лидируют
- США — 13 155 торговых марок, что по общему количеству занимает второе место, уступая только Украине, и почти в три раза опережает ближайшую иностранную юрисдикцию. Это отражает присутствие американских компаний и брендов на украинском рынке.
- Кипр занимает третье место по количеству действующих торговых марок в Украине — 4515.
- Четвертое и пятое места по количеству действующих торговых марок в Украине занимают Швейцария (4090) и Великобритания (3254). Обе страны являются важными центрами международного бизнеса, в частности, для регистрации и управления правами интеллектуальной собственности.
- Япония представлена 2144 торговыми марками,
- Китай — 2 010,
- Индия — 1 504,
- Южная Корея — 1 219. Среди владельцев присутствуют компании из разных отраслей: от электроники и автомобилестроения до фармацевтики, потребительских товаров и косметики.
Несмотря на полномасштабное вторжение России и усиление санкционного давления, по состоянию на 01 октября 2026 года в Украине остаются действующими 1299 торговых марок, владельцами которых являются представители России.
Еще 312 имеют среди совладельцев белорусских физических или юридических лиц. С
Почти половина из исследуемой выборки имеет основной вид экономической деятельности в сфере торговли (23%) и перерабатывающей промышленности (22,9%).
Около 10% исследуемых компаний (2096) имеют основной вид экономической деятельности в сфере IT и телекоммуникаций.
Также значительная доля приходится на сектор сделок с недвижимостью (1150 компаний) и строительство (832).
Почти 9% (1915) составляют компании, задействованные в «Профессиональной, научной и технической деятельности».
Выводы
- 78% действующих торговых марок принадлежат украинским владельцам. Среди иностранных лидируют США, Кипр, Швейцария и Великобритания.
- Крупнейшие портфели торговых марок имеют компании со основными видами экономической деятельности как: пищевая промышленность, телекоммуникации и фармацевтика.
- Больше всего компаний-собственников зарегистрировано в Киеве и Киевской области.
- Каждая пятая компания-владелец торговой марки связана с корпоративной группой в системе YouControl.
- 163 украинских компаний-владельцев торговых марок имеют уведомления о санкциях.
- Российские и белорусские владельцы до сих пор имеют действующие торговые марки в Украине: 1299 торговых марок принадлежат российским, а 312 — белорусским физическим и юридическим лицам.
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