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Владельцы Samsung Galaxy Watch жалуются на ожоги — почему так (фото)

Фондовый рынок
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Владельцы Samsung Galaxy Watch жалуются на ожоги — почему так (фото)
Владельцы Samsung Galaxy Watch жалуются на ожоги — почему так (фото)
Владельцы умных часов Samsung Galaxy Watch начали сообщать о красных круглых следах на запястьях, напоминающих ожоги.
Метки отображаются непосредственно под датчиками на задней панели устройств. Жалобы касаются нескольких моделей, включая Galaxy Watch 5 Pro, Galaxy Watch 7, Galaxy Watch 8 и Galaxy Watch Ultra. Некоторые пользователи связывают проблему с перегревом часов, однако точная причина пока не установлена.
Об этом сообщает Android Authority.
Один из пользователей Galaxy Watch 5 Pro рассказал, что лег спать с полностью заряженными часами, но утром обнаружил разряженное устройство, которое не включалось. На его запястье также остался заметный след, похожий на ожог.
Подобные жалобы появлялись на форумах Samsung, Reddit и Facebook. Они касаются разных поколений Galaxy Watch, потому проблема не ограничивается одной моделью. В то же время, количество сообщений не позволяет определить, насколько распространено это явление.
Владельцы Samsung Galaxy Watch жалуются на ожоги — почему так (фото)

Одно из возможных объяснений

Локальный перегрев устройства из-за чрезмерной активности фоновых процессов. На эту версию указывается сообщение о быстрой разрядке аккумулятора ночью. Однако это только предположение, а не подтвержденная причина неисправности.
В то же время краснота не обязательно свидетельствует об ожогах. Раздражение может вызывать влага, трение, слишком тугой ремешок или контактный дерматит. Если на коже появляются волдыри, боль или выраженное повреждение, необходимо обратиться к врачу.

Что говорит Samsung

По состоянию на 21 октября 2026 года, Samsung официально не подтвердила наличие общего дефекта, который приводит к перегреванию и ожогам в различных моделях Galaxy Watch.
Компания рекомендует соблюдать правила ухода за часами, следить за чистотой кожи и не затягивать ремешок слишком сильно. Также пользователи могут обратиться в службу поддержки для проверки устройства.
Если часы необычно нагреваются, вызывают жжение или оставляют следы на коже, их нужно немедленно снять и прекратить использование до выяснения причины. Не следует снова надевать устройство, чтобы проверить, повторится ли проблема.
По материалам:
itechua
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