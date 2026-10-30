Акции Alphabet обрушились после отчета: инвесторов обеспокоили расходы на ИИ
Акции Alphabet, материнской компании Google, лишились более 10% на внебиржевых торгах в США после публикации финансовых результатов за третий квартал 2026 года.
Инвесторов разочаровали сокращение чистой прибыли, замедление рекламного бизнеса и рекордные затраты на развитие искусственного интеллекта. Даже стремительный рост Google Cloud не смог компенсировать негативную реакцию рынка.
Об этом 28 октября сообщил The Guardian. Финансовые показатели компания обнародовала в квартальном отчете, представленном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
По итогам июля-сентября чистая прибыль Alphabet, приходящаяся на акционеров, сократилась примерно на 25% - с $35 млрд до $26,2 млрд. Прибыль на акцию составила $2,12 против $2,87 годом ранее и оказалась ниже ожиданий аналитиков.
В то же время квартальная выручка компании выросла на 25% до $127,6 млрд, хотя и несколько не дотянула до прогнозов Уолл-стрит. Операционная прибыль увеличилась на 30% до $40,6 млрд. Таким образом, падение чистой прибыли не означает, что основные направления бизнеса Alphabet стали убыточными.
Одной из главных причин ухудшения итогового финансового результата стали потери от переоценки инвестиций в ценные бумаги на $8,7 млрд. По информации The Guardian, значительная часть этих потерь связана с инвестициями Alphabet в SpaceX Илона Маска. С учетом налогового эффекта они снизили чистую прибыль компании примерно на $6,7 млрд.
Однако внимание инвесторов привлекли не только бухгалтерские убытки. Более серьезные вопросы возникли относительно стоимости масштабного развертывания инфраструктуры искусственного интеллекта.
В третьем квартале капитальные расходы Alphabet достигли $51,4 млрд — более чем вдвое превысив показатель в прошлом году. Основные средства были направлены на строительство дата-центров, серверы и специализированные процессоры для ИИ. При этом операционный денежный поток составил всего $42,3 млрд.
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