Акции Alphabet обрушились после отчета: инвесторов обеспокоили расходы на ИИ

Акции Alphabet, материнской компании Google, лишились более 10% на внебиржевых торгах в США после публикации финансовых результатов за третий квартал 2026 года.

Инвесторов разочаровали сокращение чистой прибыли, замедление рекламного бизнеса и рекордные затраты на развитие искусственного интеллекта. Даже стремительный рост Google Cloud не смог компенсировать негативную реакцию рынка.

Об этом 28 октября сообщил The Guardian. Финансовые показатели компания обнародовала в квартальном отчете, представленном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

По итогам июля-сентября чистая прибыль Alphabet, приходящаяся на акционеров, сократилась примерно на 25% - с $35 млрд до $26,2 млрд. Прибыль на акцию составила $2,12 против $2,87 годом ранее и оказалась ниже ожиданий аналитиков.

В то же время квартальная выручка компании выросла на 25% до $127,6 млрд, хотя и несколько не дотянула до прогнозов Уолл-стрит. Операционная прибыль увеличилась на 30% до $40,6 млрд. Таким образом, падение чистой прибыли не означает, что основные направления бизнеса Alphabet стали убыточными.

Одной из главных причин ухудшения итогового финансового результата стали потери от переоценки инвестиций в ценные бумаги на $8,7 млрд. По информации The Guardian, значительная часть этих потерь связана с инвестициями Alphabet в SpaceX Илона Маска. С учетом налогового эффекта они снизили чистую прибыль компании примерно на $6,7 млрд.

Однако внимание инвесторов привлекли не только бухгалтерские убытки. Более серьезные вопросы возникли относительно стоимости масштабного развертывания инфраструктуры искусственного интеллекта.