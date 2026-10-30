0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Киеве впервые объявили аукционы на места размещения вендинговых автоматов — детали

Фондовый рынок
398
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
В Киеве впервые объявили аукционы на места размещения вендинговых автоматов — детали
В Киеве впервые объявили аукционы на места размещения вендинговых автоматов — детали
В столице начинается новый этап развития городской торговой инфраструктуры. Коммунальное предприятие «Киев.Прозоро» впервые объявляет электронные аукционы через систему Prozorro. Продажа на право аренды мест для размещения вендинговых автоматов.
Первые 17 локаций доступны в Подольском и Оболонском районах.
Вендинговые автоматы работают круглосуточно, не нуждаются в постоянном присутствии персонала и обеспечивают быстрый доступ к товарам повседневного спроса. Они могут быть использованы для продажи кофе, напитков, снеков, цветов, средств гигиены, зарядных устройств, продукции украинских производителей и других товаров.
Для города развитие вендинга — это расширение сети современных сервисов, органично дополняющих городскую инфраструктуру и делающих повседневные услуги еще более доступными для киевлян.
Площадь каждой локации составляет 2 м2.
Стартовая арендная плата — от 604 до 1167 грн в месяц.
Договоры аренды заключаются сроком 5 лет с правом пролонгации.
Требования к внешнему виду вендингового оборудования указаны в документации каждого лота.
Для участия в аукционах предприниматели должны пройти авторизацию в системе Prozorro. Продажи и подать заявку на выбранную локацию. Победители получат право установить вендинг в четко определенном месте с учетом всех технических и архитектурных требований.
Дата проведения аукционов — 6 ноября 2026 года.
Конечный срок подачи заявок — 5 ноября 2026 года, до 20:0
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems