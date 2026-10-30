В столице начинается новый этап развития городской торговой инфраструктуры. Коммунальное предприятие «Киев.Прозоро» впервые объявляет электронные аукционы через систему Prozorro. Продажа на право аренды мест для размещения вендинговых автоматов.

Первые 17 локаций доступны в Подольском и Оболонском районах.

Вендинговые автоматы работают круглосуточно, не нуждаются в постоянном присутствии персонала и обеспечивают быстрый доступ к товарам повседневного спроса. Они могут быть использованы для продажи кофе, напитков, снеков, цветов, средств гигиены, зарядных устройств, продукции украинских производителей и других товаров.

Для города развитие вендинга — это расширение сети современных сервисов, органично дополняющих городскую инфраструктуру и делающих повседневные услуги еще более доступными для киевлян.

Площадь каждой локации составляет 2 м 2 .

Стартовая арендная плата — от 604 до 1167 грн в месяц.

Договоры аренды заключаются сроком 5 лет с правом пролонгации.

Требования к внешнему виду вендингового оборудования указаны в документации каждого лота.

Для участия в аукционах предприниматели должны пройти авторизацию в системе Prozorro. Продажи и подать заявку на выбранную локацию. Победители получат право установить вендинг в четко определенном месте с учетом всех технических и архитектурных требований.

Дата проведения аукционов — 6 ноября 2026 года.