В столиценачинаетсяновый этап развития городской торговой инфраструктуры. Коммунальное предприятие «Киев.Прозоро» впервые объявляет электронные аукционы через систему Prozorro. Продажа на право аренды мест для размещения вендинговых автоматов.
Первые 17 локаций доступны в Подольском и Оболонском районах.
Вендинговые автоматы работают круглосуточно, не нуждаются в постоянном присутствии персонала и обеспечивают быстрый доступ к товарам повседневного спроса. Они могут быть использованы для продажи кофе, напитков, снеков, цветов, средств гигиены, зарядных устройств, продукции украинских производителей и других товаров.
Для города развитие вендинга — это расширение сети современных сервисов, органично дополняющих городскую инфраструктуру и делающих повседневные услуги еще более доступными для киевлян.
Площадь каждой локации составляет 2 м2.
Стартовая арендная плата — от 604 до 1167 грн в месяц.
Договоры аренды заключаются сроком 5 лет с правом пролонгации.
Требования к внешнему виду вендингового оборудования указаны в документации каждого лота.
Для участия в аукционах предприниматели должны пройти авторизацию в системе Prozorro. Продажи и подать заявку на выбранную локацию. Победители получат право установить вендинг в четко определенном месте с учетом всех технических и архитектурных требований.
Дата проведения аукционов — 6 ноября 2026 года.
Конечный срок подачи заявок — 5 ноября 2026 года, до 20:0