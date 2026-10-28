0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Pepco открыли первый магазин в Киеве

Фондовый рынок
1188
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Pepco открыли первый магазин в Киеве
Pepco открыли первый магазин в Киеве
В среду в киевском ТРЦ Respublika Park открылся первый в Украине магазин польской сети Pepco.
Об этомсообщила HR-директор украинского подразделения Pepco Марина Попова.
«На протяжении последних месяцев коллеги со всей международной сети Pepco и наша новая украинская команда приложили огромные усилия, вложили много любви и заботы, чтобы этот момент стал реальностью», — написала она в LinkedIn.
Сеть планирует открыть еще две точки в Киеве в пятницу, 30 октября — в ТРЦ Retroville и DREAM Yellow.
Магазины будут закрываться на время тревоги и будут возобновлять работу после ее завершения, если это будет разрешать ситуацию с безопасностью.
Pepco продает одежду для взрослых и детей, игрушки, товары для дома и сезонные коллекции. Сеть уже запустила украиноязычный сайт с каталогом товаров.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems