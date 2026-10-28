Pepco открыли первый магазин в Киеве

В среду в киевском ТРЦ Respublika Park открылся первый в Украине магазин польской сети Pepco.
Об этомсообщила HR-директор украинского подразделения Pepco Марина Попова.
«На протяжении последних месяцев коллеги со всей международной сети Pepco и наша новая украинская команда приложили огромные усилия, вложили много любви и заботы, чтобы этот момент стал реальностью», — написала она в LinkedIn.
Сеть планирует открыть еще две точки в Киеве в пятницу, 30 октября — в ТРЦ Retroville и DREAM Yellow.
Магазины будут закрываться на время тревоги и будут возобновлять работу после ее завершения, если это будет разрешать ситуацию с безопасностью.
Pepco продает одежду для взрослых и детей, игрушки, товары для дома и сезонные коллекции. Сеть уже запустила украиноязычный сайт с каталогом товаров.