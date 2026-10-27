Образование, работа или переквалификация: что предлагают для ВПЛ и ветеранов
- получить новую профессию;
- найти работу;
- получить финансирование по собственному делу;
- пользоваться доступными компенсациями.
➡️ ПЕРЕЙТИ К МАТЕРИАЛУ
Microsoft предлагает добровольное увольнение 60 тысячам сотрудников
ПартнерскаяИнвестиции в ОВГЗ без комиссии: Sense Bank рассказал, как изменяются портфели клиентов
Тарифы на водоснабжение и водоотвод будут проверяться по новым правилам
Отопительный сезон стартовал: как и когда начислят субсидию за октябрь
Нужен ли «Резерв+» для оформления паспорта по кодону (пояснения)
Податься на вакансии на госслужбе можно будет через «Дію»