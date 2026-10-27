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Образование, работа или переквалификация: что предлагают для ВПЛ и ветеранов

Личные финансы
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Образование, работа или переквалификация: что предлагают для ВПЛ и ветеранов
Образование, работа или переквалификация: что предлагают для ВПЛ и ветеранов
Война заставила многих украинцев начать все сначала — в другом городе с новыми обстоятельствами и без привычных источников дохода. Ветеранам после возвращения в гражданскую жизнь также нередко приходится искать новые возможности для заработка.
Чтобы и те, и другие больше понимали какие возможности доступны в Украине и где искать помощь — Finance.ua, в рамках проекта с Институтом массовой информации и при поддержке Министерства иностранных дел Нидерландов, подготовил материал о программах для ВПЛ и ветеранов, который поможет:
  • получить новую профессию;
  • найти работу;
  • получить финансирование по собственному делу;
  • пользоваться доступными компенсациями.
Образование, переквалификация, трудоустройство и предпринимательство — мы охватили все аспекты, которые помогут найти источник дохода и возможности для профессионального развития.
Читайте и распространяйте текст среди тех, для кого эта информация может стать опорой и стартом к новой жизни.

➡️ ПЕРЕЙТИ К МАТЕРИАЛУ

👉 Еще больше о доступных программах поддержки и социальных выплатах — в наших материалах спецпроекта «Финансовая опора» по ссылке.
По материалам:
Finance.ua
ВПЛРаботаОбразование
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