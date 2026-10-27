Образование, работа или переквалификация: что предлагают для ВПЛ и ветеранов

Война заставила многих украинцев начать все сначала — в другом городе с новыми обстоятельствами и без привычных источников дохода. Ветеранам после возвращения в гражданскую жизнь также нередко приходится искать новые возможности для заработка.

Чтобы и те, и другие больше понимали какие возможности доступны в Украине и где искать помощь — Finance.ua, в рамках проекта с Институтом массовой информации и при поддержке Министерства иностранных дел Нидерландов , подготовил материал о программах для ВПЛ и ветеранов, который поможет:

получить новую профессию;

найти работу;

получить финансирование по собственному делу;

пользоваться доступными компенсациями.

Образование, переквалификация, трудоустройство и предпринимательство — мы охватили все аспекты, которые помогут найти источник дохода и возможности для профессионального развития.

Читайте и распространяйте текст среди тех, для кого эта информация может стать опорой и стартом к новой жизни.