В Укрзализныце запустили онлайн-проверку опозданий пригородных поездов

«Укрзализныця» расширила возможности онлайн-сервиса «УЗ Веземо». Теперь пассажиры могут проверять статус движения и возможные задержки не только поездов дальнего сообщения, но и пригородных электропоездов.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Как проверить задержку пригородного поезда

Чтобы получить актуальную информацию о движении электропоезда, необходимо:

Перейти на страницу отслеживания задержек пригородных поездов. Найти нужный поезд по номеру. Проверить информацию о его движении и возможном отклонении от расписания.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что с 15 сентября в Киевской, Житомирской и Черниговской областях повысили стоимость проезда в пригородных поездах. По новым тарифам минимальная стоимость билета составит 30 грн без учета комиссионного сбора. На самых длинных маршрутах более 250 км — цена проезда составит 150 грн.