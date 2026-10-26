В Укрзализныце запустили онлайн-проверку опозданий пригородных поездов
Как проверить задержку пригородного поезда
- Перейти на страницу отслеживания задержек пригородных поездов.
- Найти нужный поезд по номеру.
- Проверить информацию о его движении и возможном отклонении от расписания.
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