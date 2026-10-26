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В Укрзализныце запустили онлайн-проверку опозданий пригородных поездов

Личные финансы
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В Укрзализныце запустили онлайн-проверку опозданий пригородных поездов
В Укрзализныце запустили онлайн-проверку опозданий пригородных поездов
«Укрзализныця» расширила возможности онлайн-сервиса «УЗ Веземо». Теперь пассажиры могут проверять статус движения и возможные задержки не только поездов дальнего сообщения, но и пригородных электропоездов.
Об этом сообщила пресс-служба компании.

Как проверить задержку пригородного поезда

Чтобы получить актуальную информацию о движении электропоезда, необходимо:
  1. Перейти на страницу отслеживания задержек пригородных поездов.
  2. Найти нужный поезд по номеру.
  3. Проверить информацию о его движении и возможном отклонении от расписания.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что с 15 сентября в Киевской, Житомирской и Черниговской областях повысили стоимость проезда в пригородных поездах. По новым тарифам минимальная стоимость билета составит 30 грн без учета комиссионного сбора. На самых длинных маршрутах более 250 км — цена проезда составит 150 грн.
Также мы писали, что Укрзализныця запускает новые международные поезда, один флагманский. Флагманский поезд 23/24 Киев — Холм будет носить имя известного украинского историка и главы Украинской Центральной Рады Михаила Грушевского.
По материалам:
Finance.ua
Укрзализныця
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