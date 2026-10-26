Покупка валюты в Украине: какие регионы показали наибольший рост

В сентябре украинцы приобрели наличную иностранную валюту на 93,2 млрд грн, а продали на 60,2 млрд грн. Таким образом, покупка превысила продажу на 33 млрд грн. По итогам девяти месяцев 2026 года эта разница составляла уже 225,6 млрд грн, что на 16,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.
«Не думаю, что стоит искать в этих цифрах какую-нибудь сенсацию. Во время войны люди хотят иметь сбережения, к которым можно получить доступ в любой момент. И это вполне понятное желание», — отметил Гетманцев.
Он обратил внимание, что статистика не дает ответа, сколько приобретенной валюты люди откладывают, а сколько тратят на текущие нужды.
В каких регионах больше всего покупали валюту
Более четверти всей наличной иностранной валюты в сентябре украинцы приобрели в Киеве.
Наибольший рост покупки был зафиксирован в Запорожской области (+44%). На втором месте Харьковская область, где показатель увеличился на 34,9%. В Днепропетровской области покупка валюты выросла на 23,1%.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на ICU писал, что Национальный банк будет постепенно увеличивать курсовые колебания, двигаясь к уровню 45,8 грн за доллар до конца года.
Также мы рассказывали, что в третьем квартале 2026 года украинский бизнес ухудшил оценки перспектив экономики на ближайшие 12 месяцев. Компании ожидают сокращения объема производства товаров и услуг, а также неблагоприятного финансово-экономического развития собственных предприятий. Инфляционные ожидания почти не изменились, в то время как прогнозируемый курс доллара и евро несколько вырос.