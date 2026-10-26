Покупка валюты в Украине: какие регионы показали наибольший рост

Более четверти всей наличной иностранной валюты в сентябре украинцы приобрели в Киеве.

В сентябре украинцы приобрели наличную иностранную валюту на 93,2 млрд грн, а продали на 60,2 млрд грн. Таким образом, покупка превысила продажу на 33 млрд грн. По итогам девяти месяцев 2026 года эта разница составляла уже 225,6 млрд грн, что на 16,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

Деньги должны работать. Выбирайте и оформляйте депозит на выгодных условиях с помощью каталога Finance.ua

«Не думаю, что стоит искать в этих цифрах какую-нибудь сенсацию. Во время войны люди хотят иметь сбережения, к которым можно получить доступ в любой момент. И это вполне понятное желание», — отметил Гетманцев.

Он обратил внимание, что статистика не дает ответа, сколько приобретенной валюты люди откладывают, а сколько тратят на текущие нужды.

В каких регионах больше всего покупали валюту

Более четверти всей наличной иностранной валюты в сентябре украинцы приобрели в Киеве.

Наибольший рост покупки был зафиксирован в Запорожской области (+44%). На втором месте Харьковская область, где показатель увеличился на 34,9%. В Днепропетровской области покупка валюты выросла на 23,1%.

В каких регионах больше всего покупали валюту, Инфографика: Telegram-канал Даниила Гетманцева

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на ICU писал , что Национальный банк будет постепенно увеличивать курсовые колебания, двигаясь к уровню 45,8 грн за доллар до конца года.