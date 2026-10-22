Прогноз курса доллара и евро на неделю! Банкир рассказал, сколько будет стоить валюта (видео)

Дорогое горючее, ускорение инфляции и значительный дефицит внешней торговли оказывают дополнительное давление на гривну. В то же время Национальный банк Украины 29 октября должен принять решение по учетной ставке. На мировых рынках тем временем дорожает нефть, что сказывается на ожиданиях инфляции и стоимости драгоценных металлов.

Об этом рассказал банкир Глобус Банка Тарас Лесовой в новом видео на нашем YouTube-канале

Гривна находится под давлением

На украинскую валюту влияет сразу несколько факторов: стоимость импортного горючего, ускорение инфляции и дефицит внешней торговли. Более дорогие нефтепродукты заставляют импортеров тратить больше валюты на закупки. В то же время рост стоимости горючего повышает затраты на транспортировку и производство, что в конечном счете отображается на ценах товаров и услуг.

Дополнительным фактором остается инфляция. В сентябре потребительские цены выросли на 2,1%. Если в октябре рост будет составлять 1,7−2%, годовая инфляция может ускориться примерно до 10,9−11,2%. Рост цен влияет не только на покупательную способность гривны. Когда население ожидает дальнейшего подорожания товаров, часть людей пытается защитить сбережения, в частности покупая иностранную валюту. Это поддерживает спрос на доллары и евро.

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В то же время, основной причиной инфляционного давления в Украине остается война. Разрушение энергетической инфраструктуры и производств, логистические проблемы и дополнительные расходы бизнеса способствуют росту цен. Поэтому полностью устранить инфляционное давление только монетарными решениями невозможно.

Еще одним фактором давления на гривну остается значительная разница между импортом и экспортом товаров. За девять месяцев импорт товаров превысил $75,1 млрд, тогда как экспорт составил почти $29,6 млрд. Соответственно, товарный дефицит достиг примерно $45,5 млрд. Это означает, что Украина тратит на приобретение товаров за границей гораздо больше, чем получает от их экспорта. Для оплаты импорта нужна иностранная валюта, поэтому спрос на нее остается высоким даже при отсутствии панических настроений на рынке.

Что решит НБУ по учетной ставке

Одним из главных событий финансового рынка станет заседание Национального банка Украины 29 октября. НБУ может оставить учетную ставку на уровне 16% или повысить ее до 16,5%. Если регулятор решит повысить ставку, это может усилить привлекательность гривневых сбережений и помочь умерить инфляционные ожидания.

Важную роль в поддержании стабильности играют и международные резервы Украины. К началу октября они составили $47,1 млрд. Этого объема достаточно примерно на четыре месяца импорта. При надлежащем поступлении международного финансирования к концу года резервы могут приблизиться к $70 млрд.

Достаточный объем резервов дает регулятору больше возможностей для сглаживания чрезмерных колебаний валютного рынка.

Каким будет курс доллара и евро на этой неделе

Несмотря на экономические факторы, которые давят на гривну, банкир прогнозирует относительную стабильность валютного рынка в течение следующей недели.

По его оценке, на межбанковском рынке доллар будет в диапазоне 44,85−45,25 грн, а евро — 50−51 грн.

На наличном рынке ожидаются коридоры несколько шире:

доллар 44,80−45,50 грн;

евро 50−52 грн.

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По словам банкира, в течение дня колебания на межбанковском рынке могут составить 5−15 коп. за доллар. В коммерческих банках они могут доходить до 10−20 коп., а в обменных пунктах до 30 коп.

Прогнозируемый диапазон колебаний за неделю составляет 1−1,5% от начального курса. Например, если доллар в начале недели стоит 45 грн, колебание на 1% будет равно 45 коп., а на 1,5% - примерно 68 коп.

Где выгоднее покупать и продавать валюту

Большое значение имеет не только общий курс, но и разница между ценами купли и продажи. Именно она определяет, сколько может потерять человек при обмене валюты. На межбанковском рынке разница между покупкой и продажей будет составлять до 15 коп. за доллар и до 20 коп. за евро.

В коммерческих банках этот спрэд будет больше:

за доллар 50−60 коп.;

за евро 80 ​​коп.-1 грн.

В обменных пунктах разница может составлять 60 коп.-1 грн. за доллар и 1−1,3 грн. за евро.

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Отличаются и курсы в разных учреждениях. На наличном рынке в коммерческих банках разница между курсами покупки может составлять 20−30 коп. за доллар и 30−50 коп. за евро. В обменных пунктах она может достигать 30−50 коп. за доллар и 50−70 коп. за евро.

Разница между курсами продажи в банках составит 10−20 коп. за доллар и 20−30 коп. за евро. В обменниках она может достигать 30−50 коп. за доллар и до 50 коп. за евро.

Итак, перед обменом следует сравнивать предложения разных учреждений. Из-за более широкого спреда покупка и последующая продажа той же валюты в обменнике может оказаться невыгодной.

В то же время, наличный рынок, по оценке банкира, в целом будет двигаться вслед за межбанком. Средняя разница между ними составит около 10−15 коп.