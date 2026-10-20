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НБУ тестирует новые уровни для курса гривны — аналитики

Валюта
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НБУ не спешит с ослаблением курса гривны
НБУ не спешит с ослаблением курса гривны
На минувшей неделе Национальный банк Украины разрешил официальному курсу доллара впервые пересечь отметку 45 грн, однако в конце недели гривна несколько укрепилась. Регулятор будет постепенно увеличивать курсовые колебания, двигаясь к уровню 45,8 грн за доллар до конца года.
Об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU.

Курс доллара превысил 45 грн

Общий дефицит валюты на прошлой неделе почти не изменился. Объемы валютных интервенций Национального банка также остались на прежнем уровне и превышали $1,2 млрд.
В таких условиях не было существенных предпосылок для колебаний курса гривны к доллару США. Однако в понедельник и вторник НБУ разрешил курсу пересечь отметку в 45 грн за доллар. В среду регулятор установил официальный курс на историческом максимуме 45,08 грн/доллар.
В целом, с начала года гривна ослабла к доллару на 5,9%.
С начала года гривна ослабла к доллару на 5,9
С начала года гривна ослабла к доллару на 5,9, icu.ua

Почему сохраняется дефицит валюты

«НБУ не спешит с ослаблением курса гривны, пока позволяя стоимости доллара США лишь изредка пересекать уровень 45 грн/$, но на этом этапе сразу возвращает стоимость доллара США ниже этого уровня», — отмечают аналитики ICU.
Эксперты ожидают, что НБУ продолжит увеличивать колебания курса, постепенно направляясь к уровню 45.8 грн/$ к концу этого года.
«Структурный дефицит будет оставаться большим из-за значительных затрат на вооружение отечественного производства, для чего производителям необходимо импортировать разнообразные комплектующие. Также потребность в валюте растет вследствие российских атак на энергетическую инфраструктуру. Поэтому НБУ придется и далее держать уровень интервенций на подобном, возможно, и более высоком уровне», — сообщили в ICU.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на члена правления, директора департамента казначейских операций Unex Bank Анну Золотько писал, что официальный курс доллара в течение 12−16 октября демонстрировал волнообразную динамику. На этой неделе валютный рынок Украины, скорее всего, будет работать в условиях контролируемых колебаний с рисками постепенного усиления давления на гривну.
Также мы рассказывали, что в третьем квартале 2026 года украинский бизнес ухудшил оценки перспектив экономики на ближайшие 12 месяцев. Компании ожидают сокращения объема производства товаров и услуг, а также неблагоприятного финансово-экономического развития собственных предприятий. Инфляционные ожидания почти не изменились, в то время как прогнозируемый курс доллара и евро несколько вырос.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ВалютаВалютный рынокНБУКурс доллараКурс гривны
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