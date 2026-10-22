Не только наличные деньги: как подтвердить свое финансовое состояние на границе с Польшей

Для въезда в Польшу не обязательно показывать именно наличные деньги

При пересечении польской границы иностранцы должны подтвердить, что у них достаточно денег на весь период пребывания в стране. Если необходимых средств нет или путешественник не может должным образом подтвердить их наличие, при прохождении пограничного контроля могут возникнуть проблемы.

Об этом сообщают Новини. Live со ссылкой на правительственный портал Республики Польша.

Как подтвердить наличие денег на границе

Обычно пограничники требуют показать наличные деньги в минимально допустимом объеме — этого хватит для подтверждения собственной платежеспособности.

Однако путешественники редко берут в дорогу бумажные купюры: часто они оставляют в кошельке небольшую сумму для базовых расходов, а львиную долю бюджета держат на банковских счетах.

Для въезда в Польшу не обязательно показывать именно наличные деньги. Альтернативным вариантом станет официальная выписка о балансе на карте — необходимо заказать документ в своем банке не раньше месяца до путешествия. Его можно распечатать или сохранить на смартфоне с QR-кодом для проверки подлинности.

Важно уточнить, что иностранцам не поможет открыть банковское приложение на мобильном телефоне и показать сумму на экране. Процедура требует официального подтверждения наличия финансов на весь период запланированного пребывания.

Минимальная сумма на границе Польши

По состоянию на конец октября 2026 года украинцы должны накопить такие минимальные суммы для успешного пересечения польской границы:

300 злотых (3 500 грн) — если поездка будет длиться не более четырех дней;

75 злотых (900 грн) на каждый день, если поездка будет длиться более четырех дней.

1000 злотых на покрытие расходов на проживание. В настоящее время минимальная сумма составляет 300 злотых. Для более продолжительных поездок требования также ужесточат. Вместо нынешних 75 злотых иностранцам нужно будет подтверждать наличие 300 злотых за каждый день пребывания. Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что в Польше планируют увеличить минимальную сумму денег, которую должны иметь иностранцы для въезда и пребывания в стране. По проекту постановления, иностранец, который планирует находиться в Польше не более четырех дней, должен будет иметь не менеена покрытие расходов на проживание. В настоящее время минимальная сумма составляет 300 злотых. Для более продолжительных поездок требования также ужесточат. Вместо нынешних 75 злотых иностранцам нужно будет подтверждать наличиеза каждый день пребывания.