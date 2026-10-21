Международные резервы Национального банка Украины в сентябре 2026 года снизились до $47,1 млрд. Их сокращение вызвали значительные валютные интервенции регулятора, направленные на поддержку гривны.

Об этом говорится в новом выпуске Макроэкономического мониторинга Украины, который подготовил Институт экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ).

Обменный курс

В сентябре гривна несколько ослабла по отношению к доллару США, а курс доллара пересек отметку 45 грн. В то же время по отношению к евро национальная валюта укрепилась.

В сентябре гривна несколько ослабла по отношению к доллару США, www.ier.com.ua

Колебания валютного курса сдерживали значительные интервенции НБУ. За четыре недели, завершившиеся 18 октября, их объем составил около $5 млрд. Как и в предыдущие месяцы, такая ситуация отражает влияние значительного фискального стимулирования спроса и сокращения экспортной выручки.

Чистый спрос на иностранную валюту со стороны корпоративных клиентов банков оставался высоким.

Международные резервы

В сентябре международные резервы НБУ снизились до $47,1 млрд на фоне значительных валютных интервенций.

В то же время правительство привлекло $0,9 млрд через Всемирный банк и конвертировало в гривну $3,81 млрд из оборонного транша Ukraine Support Loan. Это позволило учесть соответствующие средства в составе международных резервов.

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Расходы правительства на обслуживание внешнего долга составили $442 млн, а валютные интервенции НБУ для балансировки рынка составили $5,45 млрд.

По оценке Национального банка, имеющегося объема международных резервов достаточно для покрытия четырех месяцев импорта товаров и услуг.

Монетарная политика

Протокол заседания Монетарного комитета НБУ, на котором 16 сентября было принято решение повысить учетную ставку до 16%, свидетельствует, что большинство его членов объясняли это решение высоким фискальным давлением и увеличением государственных расходов.

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Решение было ожидаемым с учетом сохранения значительного инфляционного давления, неопределенности внешнего финансирования и прогнозной траектории учетной ставки, обнародованной в июльском инфляционном отчете НБУ.

Комментарии Национального банка также указывали на возможность дальнейшего повышения ставки. В то же время протокол показал, что несколько участников заседания не поддержали повышение. Они считали, что ослабление спроса может перевесить инфляционные опасности.