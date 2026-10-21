0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НБУ сдерживает колебания валютного курса значительными интервенциями — ИЭИ

Валюта
124
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Колебания валютного курса сдерживали значительные интервенции НБУ
Колебания валютного курса сдерживали значительные интервенции НБУ
Международные резервы Национального банка Украины в сентябре 2026 года снизились до $47,1 млрд. Их сокращение вызвали значительные валютные интервенции регулятора, направленные на поддержку гривны.
Об этом говорится в новом выпуске Макроэкономического мониторинга Украины, который подготовил Институт экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ).

Обменный курс

В сентябре гривна несколько ослабла по отношению к доллару США, а курс доллара пересек отметку 45 грн. В то же время по отношению к евро национальная валюта укрепилась.
В сентябре гривна несколько ослабла по отношению к доллару США
В сентябре гривна несколько ослабла по отношению к доллару США, www.ier.com.ua
Колебания валютного курса сдерживали значительные интервенции НБУ. За четыре недели, завершившиеся 18 октября, их объем составил около $5 млрд. Как и в предыдущие месяцы, такая ситуация отражает влияние значительного фискального стимулирования спроса и сокращения экспортной выручки.
Чистый спрос на иностранную валюту со стороны корпоративных клиентов банков оставался высоким.

Международные резервы

В сентябре международные резервы НБУ снизились до $47,1 млрд на фоне значительных валютных интервенций.
В то же время правительство привлекло $0,9 млрд через Всемирный банк и конвертировало в гривну $3,81 млрд из оборонного транша Ukraine Support Loan. Это позволило учесть соответствующие средства в составе международных резервов.
Место для вашей рекламы
Расходы правительства на обслуживание внешнего долга составили $442 млн, а валютные интервенции НБУ для балансировки рынка составили $5,45 млрд.
По оценке Национального банка, имеющегося объема международных резервов достаточно для покрытия четырех месяцев импорта товаров и услуг.

Монетарная политика

Протокол заседания Монетарного комитета НБУ, на котором 16 сентября было принято решение повысить учетную ставку до 16%, свидетельствует, что большинство его членов объясняли это решение высоким фискальным давлением и увеличением государственных расходов.
Читайте также
Решение было ожидаемым с учетом сохранения значительного инфляционного давления, неопределенности внешнего финансирования и прогнозной траектории учетной ставки, обнародованной в июльском инфляционном отчете НБУ.
Комментарии Национального банка также указывали на возможность дальнейшего повышения ставки. В то же время протокол показал, что несколько участников заседания не поддержали повышение. Они считали, что ослабление спроса может перевесить инфляционные опасности.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на аналитиков ICU писал, что на прошлой неделе Национальный банк Украины позволил официальному курсу доллара впервые пересечь отметку 45 грн, однако в конце недели гривна несколько укрепилась. Регулятор будет постепенно увеличивать курсовые колебания, двигаясь к уровню 45,8 грн за доллар до конца года.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ВалютаКурс валютНБУ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems