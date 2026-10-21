Международные резервы Национального банка Украины в сентябре 2026 года снизились до $47,1 млрд. Их сокращение вызвали значительные валютные интервенции регулятора, направленные на поддержку гривны.
Об этом говорится в новом выпуске Макроэкономического мониторинга Украины, который подготовил Институт экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ).
Обменный курс
В сентябре гривна несколько ослабла по отношению к доллару США, а курс доллара пересек отметку 45 грн. В то же время по отношению к евро национальная валюта укрепилась.
Колебания валютного курса сдерживали значительные интервенции НБУ. За четыре недели, завершившиеся 18 октября, их объем составил около $5 млрд. Как и в предыдущие месяцы, такая ситуация отражает влияние значительного фискального стимулирования спроса и сокращения экспортной выручки.
Чистый спрос на иностранную валюту со стороны корпоративных клиентов банков оставался высоким.
Международные резервы
В сентябре международные резервы НБУ снизились до $47,1 млрд на фоне значительных валютных интервенций.
В то же время правительство привлекло $0,9 млрд через Всемирный банк и конвертировало в гривну $3,81 млрд из оборонного транша Ukraine Support Loan. Это позволило учесть соответствующие средства в составе международных резервов.
Расходы правительства на обслуживание внешнего долга составили $442 млн, а валютные интервенции НБУ для балансировки рынка составили $5,45 млрд.
По оценке Национального банка, имеющегося объема международных резервов достаточно для покрытия четырех месяцев импорта товаров и услуг.
Монетарная политика
Протокол заседания Монетарного комитета НБУ, на котором 16 сентября было принято решение повысить учетную ставку до 16%, свидетельствует, что большинство его членов объясняли это решение высоким фискальным давлением и увеличением государственных расходов.
Решение было ожидаемым с учетом сохранения значительного инфляционного давления, неопределенности внешнего финансирования и прогнозной траектории учетной ставки, обнародованной в июльском инфляционном отчете НБУ.
Комментарии Национального банка также указывали на возможность дальнейшего повышения ставки. В то же время протокол показал, что несколько участников заседания не поддержали повышение. Они считали, что ослабление спроса может перевесить инфляционные опасности.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на аналитиков ICU писал, что на прошлой неделе Национальный банк Украины позволил официальному курсу доллара впервые пересечь отметку 45 грн, однако в конце недели гривна несколько укрепилась. Регулятор будет постепенно увеличивать курсовые колебания, двигаясь к уровню 45,8 грн за доллар до конца года.