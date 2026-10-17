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Экономист рассказал, чего ждать от курса доллара до конца года

Валюта
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Доллары
Доллары, Фото: magnific
Курс доллара в Украине в ближайшие месяцы вряд ли покажет резкий скачок вверх или обвалится. Гривна продолжит постепенно обесцениваться. Однако валютный рынок уже адаптировался к такому сценарию. При этом важную роль должны играть международные резервы Национального банка.
Об этом рассказал кандидат экономических наук Владимир Власюк в эфире «День.Live».

Что будет с курсом доллара до конца года

По словам Власюка, курс доллара в Украине до конца года может оставаться в пределах 45−46 гривен за доллар.
По его мнению, нынешняя ситуация стала продолжением постепенной девальвации гривны, которая наблюдается последние годы.
«Когда началась война, у нас было 27 гривен за один доллар. Потом она была девальвирована до 34−36. А потом вот уже в течение последних трех лет мы видим переход к 45», — отметил эксперт.
В то же время, по прогнозам кандидата, ожидать резкого обвала гривны до конца года не стоит.

Почему резкого обвала гривны не будет

Одним из факторов, сдерживающих возможные резкие колебания валютного рынка, является то, что украинская экономика уже адаптировалась к нынешним условиям.
Власюк также обратил внимание на отрицательное торговое сальдо. Несмотря на это, ситуация на валютном рынке, по его оценке, не должна привести к резкому падению гривны.
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«Макроэкономическая система к этому уже адаптирована. Мы это понимаем, партнеры все это понимают», — сказал эксперт.
Еще одним немаловажным фактором он назвал валютные и золотовалютные резервы Национального банка Украины.

Какие резервы имеются у Украины

По словам эксперта, у Украины есть значительный запас международных резервов, который он назвал рекордным. Речь идет примерно о 48 миллиардах долларов. Из них около 44 миллиардов долларов приходится на твердую валюту, а остальные 4 миллиарда долларов — на золото.
Как отмечает Власюк, такой резерв является одним из факторов, помогающих валютной системе выдерживать давление и снижает риск резкого обвала курса.
По материалам:
Novyny.live
ВалютаКурс доллараДоллар
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