Официальный курс доллара в течение 12−16 октября демонстрировал волнообразную динамику. В начале недели гривна постепенно слабела: курс доллара вырос с 44,8894 грн 12 октября до 45,0802 грн 14 октября, достигнув локального максимума. Однако в следующие два дня тенденция изменилась: доллар подешевел на 19,31 копейки по отношению к пиковому значению и на 16 октября опустился до 44,8871 грн.

Следовательно, несмотря на краткосрочное ослабление гривны в середине недели, за весь период официальный курс доллара фактически не изменился. Это фактическое колебание вблизи отметки 45 грн/$.

Об этом рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

Официальный и наличный курс

Курс Национального банка был следующий:

12 октября — 44,8894 грн/$;

13 октября — 44,9567 грн/$;

14 октября — 45,0802 грн/$;

15 октября — 44,9801 грн/$;

16 октября — 44,8871 грн/$.

Наличный валютный рынок начался в понедельник на уровнях 44,65−45,21 грн/$. Во вторник и среду курсы немного выросли — до 44,77−45,31 грн/$ и 44,76−45,30 грн/$ соответственно. Однако уже в четверг котировки опустились до 44,71−45,25 грн/$. В пятницу стоимость доллара изменилась заметнее и курсы составляли 44,65−45,19 грн/$.

Курс на межбанке

Межбанковский рынок в течение 12−16 октября прошел путь от роста курса доллара в начале недели до постепенной коррекции во второй половине: в понедельник курс продажи вырос с 44,92 до 45,05 грн/$, а во вторник достигал 45,14 грн/$. В то же время, уже со среды рынок начал двигаться в противоположном направлении. К четвергу котировки снизились до 44,90 грн/$, а пятничное закрытие на уровне 44,91 грн/$ (почти там же, где и на прошлой неделе) свидетельствует об относительном равновесии спроса и предложения.

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Объем интервенций НБУ за 12−16 октября составил $1312,69 млн. Это почти на 11% больше, чем на прошлой неделе ($1168,43 млн с 21-го по 25-е сентября). Однако примерно такой же объем интервенций — $1329 млн был в начале осени — 31 августа — 4 сентября. В целом сентябрь стал месяцем с наибольшим объемом чистой продажи валюты в 2026 году $5,519 млрд — это был самый месячный объем продаж в 2026 году. Так что регулятор продолжал активно сглаживать дисбалансы на валютном рынке.

Что будет влиять на валютный рынок на этой неделе

На этой неделе валютный рынок Украины, скорее всего, будет работать в условиях контролируемых колебаний с рисками постепенного усиления давления на гривну.

Ключевым фактором краткосрочной стабильности выступают действия Национального банка. В то же время, поддержание курсового равновесия требует валютных ресурсов. Сокращения в сентябре международных резервов Украины по сравнению с августом до $47,1 млрд свидетельствуют о значительной роли регулятора в балансировке рынка.

Для оплаты импорта горючего, энергетического оборудования, техники и других товаров бизнесу требуется иностранная валюта, создающая дополнительный спрос. Расходы на логистику, восстановление поврежденных предприятий и резервное энергопитание также увеличивают финансовую нагрузку на бизнес.

Если потребность в покупке валюты будет расти быстрее, чем ее предложение от экспортеров и других участников рынка, стоимость доллара может расти. Поэтому именно торговый дисбаланс и высокий спрос на импорт будут давить на гривну.

Поступление внешнего финансирования помогает Украине выполнять бюджетные обязательства, поддерживать макрофинансовую устойчивость и сохранять международные резервы.

В сентябре НБУ сохранил учетную ставку на уровне 16%, отмечая необходимость сдерживать инфляционное давление и поддерживать привлекательность гривневых активов. Относительно высокие ставки по гривневым депозитам и другим инструментам сбережения помогают удерживать часть средств в национальной валюте. Это сдерживает потенциальный спрос на доллар и евро.

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