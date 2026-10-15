ICU спрогнозировал курс доллара на конец 2026 и 2027 годов

Аналитики ICU сохраняют прогноз курса доллара на конец 2026 года на уровне 45,8 грн/$ против текущего показателя 45,08 грн/$. К концу 2027 года курс доллара может составить 49,2 грн/$.

Об этом говорится в новом макропрогнозе ICU.

В макропрогнозе говорится, что Национальный банк Украины продолжает проводить политику контролируемых колебаний валютного курса. Несмотря на заявленную гибкость гривны, ее месячные колебания остаются ограниченными и обычно не превышают 1−1,5%.

НБУ сохраняет оптимистичные ожидания роста международных резервов. По прогнозам регулятора, в конце 2027 года они могут приблизиться к $70 млрд.

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Каким будет курс доллара в 2026—2027 годах

По мнению аналитиков ICU, такие ожидания побуждают Нацбанк и дальше сдерживать резкие колебания валютного курса. В ICU считают, что регулятор и далее будет придерживаться незаявленной тактики управляемой и медленной девальвации гривны.

«Мы сохраняем наш прогноз курса в конце 2026 года на уровне 45,8 грн/$ (по сравнению с текущим уровнем 45,08 грн/$), что будет означать удорожание доллара за год на 8%. Приблизительно такие же темпы, вероятно, сохранятся и в дальнейшем, мы прогнозируем курс 49,2 грн/$ в конце 2027 года», — отмечают аналитики.

В то же время во второй половине 2027 года валютная политика Нацбанка будет в значительной степени зависеть от ожидаемых объемов внешней финансовой помощи Украине в 2028 году.

«Если риски нехватки финансирования будут расти, то НБУ вынужден будет увеличить темпы девальвации», — добавили в ICU.

Прогноз ICU на 2026−2027 годы, icu.ua

Монетарная политика

Национальный банк может снова повысить учетную ставку на фоне ускорения инфляции. Аналитики ICU ожидают, что в октябре регулятор увеличит ее на 0,5 процентных пункта до 16,5%, чтобы продемонстрировать готовность решительно реагировать на инфляционные риски.

Протокол дискуссии Комитета по монетарной политике свидетельствовал, что после сентябрьского повышения учетной ставки на 0,5 процентного пункта (50 базисных пунктов) у НБУ не было очевидных намерений и далее усиливать монетарные условия. Однако эти оценки появились до неожиданного ускорения инфляции. Теперь, когда двузначная инфляция будет сохраняться в течение нескольких кварталов, Нацбанку придется оценить целесообразность дальнейшего повышения ставки.

По мнению аналитиков, отрицательный инфляционный сюрприз обычно требует решительной реакции. В то же время, есть аргументы и против усиления монетарной политики.

«При текущих уровнях предельное влияние роста учетной ставки на коммерческие ставки практически нулевое. Более высокая учетная ставка, очевидно, немедленно влияет на доходы банков из-за роста доходностей депозитных сертификатов, однако бизнес и население практически не получают дополнительного вознаграждения на свои сбережения», — объясняют эксперты.

Тем не менее, аналитики ICU прогнозируют, что в октябре Нацбанк повысит учетную ставку на 50 базисных пунктов до 16,5%. Этот шаг должен продемонстрировать готовность регулятора решительно реагировать на инфляционные риски.