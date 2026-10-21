Как пользоваться финансовым ИИ-агентом и сохранять контроль над деньгами

Вы решили поручить ИИ часть операций с криптоактивами, чтобы не проводить каждую вручную. Сначала выделяете для этого средства и определяете, что агенту разрешено с ними делать. Далее можно следить за результатами в истории операций, подтверждать действия, для которых это предусмотрено, и при необходимости приостанавливать работу. С этими инструментами стоит разобраться до первого поручения, чтобы знать, как управлять агентом, когда он начнёт работать.

ИИ-агенты могут анализировать информацию, определять последовательность действий и выполнять их через подключённые инструменты. Доступ к финансовому счёту даёт им возможность проводить операции со средствами пользователя. Поэтому при подключении нужно определить, от чьего имени действует программа, что ей поручено и какие действия разрешены.

На платформе Agent OS от Binance пользователь определяет права доступа агента, может выделить ему отдельный субаккаунт, чтобы разграничить средства, и отозвать разрешения.

В отдельном кошельке Agentic Wallet агент работает только со средствами, переведёнными на отдельный баланс. Можно ограничить перечень операций, активов и получателей.

В кошельке есть история операций и уведомления об изменениях активов. Действия с высоким уровнем риска могут требовать подтверждения или отклоняться в зависимости от настроек. Кошелёк можно заморозить через приложение.

Отдельного внимания требуют лимиты. Вы устанавливаете небольшую сумму и закрываете приложение, рассчитывая, что ограничили все расходы агента. Но если этот лимит касается только одной категории операций, для остальных действуют отдельные настройки. В описании Binance Agentic Wallet прямо указано: слишком широкие разрешения или поведение агента, которое пользователь не предусмотрел, могут привести к нежелательной операции даже в установленных рамках.

Здесь недостаточно сослаться на то, что человек сам выбрал настройки. Объяснить их последствия — задача компании, которая предлагает продукт. Ещё до подключения агента продуктовая команда определяет, какие ограничения будут действовать по умолчанию, а какие пользователь будет устанавливать самостоятельно. Условия нужно объяснять через конкретные действия: что агент сможет сделать, с какой суммой и когда ему понадобится дополнительное согласие. Чтобы ограничить доступ к собственным деньгам, человеку не должно требоваться образование инженера по безопасности.

В Agent OS Binance отслеживает торговую активность, в том числе заявки, и проводит соответствующие проверки. При этом рассуждения агента и другие этапы его работы происходят в выбранном пользователем ИИ-приложении. Binance не видит этот процесс полностью.

Когда человек подключает сторонний агент к привычному сервису, он может ожидать, что платформа проверяет все решения программы. Поэтому ещё до подключения нужно объяснить, какую часть работы проверяет финансовая платформа, а что остаётся за сторонним приложением.

Опыт применения ИИ для защиты от мошенничества показывает, как автоматические проверки сочетаются с работой специалистов. По состоянию на июнь более 100 моделей поддерживали работу Binance в сфере комплаенса и управления рисками. В течение 2025 года команда совершила более 36 тысяч голосовых звонков пользователям, которым могло угрожать мошенничество.

Эти показатели касаются противодействия мошенничеству. Оценивать по ним надёжность торговых агентов нельзя. Пользователю финансового ИИ-агента также важно знать, кто получает сигнал о риске и что делает дальше.

Перед подключением агента стоит проверить, какие функции доступны украинским пользователям, какие операции можно поручить агенту и какие ограничения действуют.

Если последствия действия могут быть непонятны пользователю, самостоятельность агента стоит ограничить дополнительным подтверждением. Даже когда это замедляет операцию.