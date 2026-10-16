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Особые требования валютного надзора в 2026 году (ГНС)

Казна и Политика
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Особые требования валютного надзора в 2026 году (ГНС)
Особые требования валютного надзора в 2026 году (ГНС)
Организация и проведение документальных проверок по соблюдению установленных НБУ предельных сроков расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров остается основным вопросом валютного надзора в ГНС.
Об этом пишет Налоговая.

Особые требования валютного надзора в 2026 году:

  • 1. Общие предельные сроки расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров — 180 календарных дней.
  • 2. Отличные предельные сроки расчетов для отдельных видов товаров, в частности, для операций по экспорту зерновых и масличных культур, осуществленных с 1 июля 2026 года, — 150 календарных дней.
  • 3. Не распространяются предельные сроки расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров на сумму менее 400 тыс. грн.
  • 4. Не распространяются предельные сроки расчетов по экспорту услуг, работ (кроме транспортных услуг и/или работ), права интеллектуальной собственности и (или) другие неимущественные права.
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Во время военного положения действует запрет для банков завершать валютный надзор на основании документов о зачислении однородных встречных требований (взаимозачета) для обычной торговли товарами.
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Выручка обязательно должна фактически поступить из-за границы на счет украинской компании в иностранной валюте.
Ответственность:
За нарушение предельных сроков расчетов, которое подтверждено результатами документальных проверок, субъекты внешнеэкономической деятельности привлекаются к финансовой ответственности в виде начисления пени в размере 0,3% за каждый день просрочки от суммы неполученной выручки или недопоставленного товара.
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Общий размер начисленной пени не может превышать сумму неполученных на первый день нарушения предельных сроков расчета денежных средств или стоимости товаров.
Напомним, документальные внеплановые проверки субъектов внешнеэкономической деятельности по соблюдению ими требований валютного законодательства организуются и проводятся на основании полученной от Национального банка информации о фактах нарушения установленных предельных сроков расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров, которая ежемесячно поступает в ГНС.
Ранее мы писали, что нужно знать о валютных переводах во время войны. Валютные переводы остаются одним из наиболее чувствительных финансовых вопросов для украинцев во время войны. С ними сталкиваются как физические лица, поддерживающие родственников за границей или получающие деньги из-за пределов страны, так и бизнес, продолжающий внешнеэкономическую деятельность в условиях валютных ограничений.
Также ГНС пояснила, что нужно декларировать доход за границей. Доходы, получаемые налоговыми резидентами Украины из источников за пределами страны, подлежат декларированию и налогообложению в Украине. Кроме доходов, освобождаемых от налогообложения в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины или международными договорами.
Речь идет о доходах, полученных резидентами от любой деятельности за пределами таможенной территории Украины.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ВалютаГНСОтчетностьНБУ
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