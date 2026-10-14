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Бизнес сможет сообщить ГНС о поврежденном войной имуществе через Электронный кабинет

Личные финансы
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Уведомление подписывается и подается руководителем лично
Уведомление подписывается и подается руководителем лично
Субъекты хозяйствования теперь могут уведомлять Государственную налоговую службу о потерянном, уничтоженном или поврежденном в результате войны имуществе, через Электронный кабинет налогоплательщика.
Об этом сообщает пресс-служба ГНС.
Уведомление об утрате, уничтожении или повреждении имущества и товаров вследствие вооруженной агрессии россии против Украины подается в контролирующий орган по основному месту учета налогоплательщика.

Какие данные нужно указать в сообщении

В форме необходимо указать:
  • данные о налогоплательщике;
  • информацию об объекте, на котором произошло разрушение или уничтожение в результате вражеской атаки;
  • перечень утраченного, уничтоженного или поврежденного имущества;
  • ориентировочный размер ущерба.

Как подать сообщение через электронный кабинет

Для подачи документа требуется:
  1. Авторизоваться в приватной части Электронного кабинета.
  2. Перейти к разделу «Ввод отчетности».
  3. Выбрать текущий период и тип формы «F (J)13 Запросы».
  4. Выбрать соответствующую форму Сообщения:
  • F13299ХХ — для физических лиц;
  • J13299ХХ — для юридических лиц;
После этого необходимо добавить электронные копии подтверждающих документов, содержащих данные о факте разрушения, уничтожения или утраты основных средств и/или товарно-материальных ценностей.
Подтверждающие документы загружаются отдельными приложениями в Сообщения в формате PDF.
Сообщение подписывается и подается руководителем лично.

Можно ли уточнить сумму ущерба

Если впоследствии появились новые документы, были установлены дополнительные потери или уточнена сумма убытков, то плательщик может подать уточняющее Сообщение. В нем необходимо указать номер и дату первичного Сообщения и причину уточнения.
Представить Сообщение можно и в бумажной форме — в центрах обслуживания налогоплательщиков (ЦОН) или в офисах налоговых консультантов.
Форму Сообщения можно скачать здесь.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что комитет Ассоциации по вопросам восстановления Украины совместно с компанией BDO в Украине подготовили четвертое издание практического пособия «Как действовать бизнесу в случае повреждения имущества в результате вооруженной агрессии: пошаговый план 4.0». Документ актуализировали с учетом последних изменений в государственных программах компенсации и финансирования возобновления бизнеса, а также практических вопросов, возникающих у компаний при использовании этих механизмов.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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