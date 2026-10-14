Бизнес сможет сообщить ГНС о поврежденном войной имуществе через Электронный кабинет

Субъекты хозяйствования теперь могут уведомлять Государственную налоговую службу о потерянном, уничтоженном или поврежденном в результате войны имуществе, через Электронный кабинет налогоплательщика.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Уведомление об утрате, уничтожении или повреждении имущества и товаров вследствие вооруженной агрессии россии против Украины подается в контролирующий орган по основному месту учета налогоплательщика.

Какие данные нужно указать в сообщении

В форме необходимо указать:

данные о налогоплательщике;

информацию об объекте, на котором произошло разрушение или уничтожение в результате вражеской атаки;

перечень утраченного, уничтоженного или поврежденного имущества;

ориентировочный размер ущерба.

Как подать сообщение через электронный кабинет

Для подачи документа требуется:

Авторизоваться в приватной части Электронного кабинета. Перейти к разделу «Ввод отчетности». Выбрать текущий период и тип формы «F (J)13 Запросы». Выбрать соответствующую форму Сообщения:

F13299ХХ — для физических лиц;

J13299ХХ — для юридических лиц;

После этого необходимо добавить электронные копии подтверждающих документов, содержащих данные о факте разрушения, уничтожения или утраты основных средств и/или товарно-материальных ценностей.

Подтверждающие документы загружаются отдельными приложениями в Сообщения в формате PDF.

Сообщение подписывается и подается руководителем лично.

Можно ли уточнить сумму ущерба

Если впоследствии появились новые документы, были установлены дополнительные потери или уточнена сумма убытков, то плательщик может подать уточняющее Сообщение. В нем необходимо указать номер и дату первичного Сообщения и причину уточнения.

Представить Сообщение можно и в бумажной форме — в центрах обслуживания налогоплательщиков (ЦОН) или в офисах налоговых консультантов.

Форму Сообщения можно скачать здесь