Бизнес сможет сообщить ГНС о поврежденном войной имуществе через Электронный кабинет

Уведомление об утрате, уничтожении или повреждении имущества и товаров вследствие вооруженной агрессии россии против Украины подается в контролирующий орган по основному месту учета налогоплательщика.
Какие данные нужно указать в сообщении
В форме необходимо указать:
данные о налогоплательщике;
информацию об объекте, на котором произошло разрушение или уничтожение в результате вражеской атаки;
перечень утраченного, уничтоженного или поврежденного имущества;
ориентировочный размер ущерба.
Как подать сообщение через электронный кабинет
Для подачи документа требуется:
Авторизоваться в приватной части Электронного кабинета.
Перейти к разделу «Ввод отчетности».
Выбрать текущий период и тип формы «F (J)13 Запросы».
Выбрать соответствующую форму Сообщения:
F13299ХХ — для физических лиц;
J13299ХХ — для юридических лиц;
После этого необходимо добавить электронные копии подтверждающих документов, содержащих данные о факте разрушения, уничтожения или утраты основных средств и/или товарно-материальных ценностей.
Подтверждающие документы загружаются отдельными приложениями в Сообщения в формате PDF.
Сообщение подписывается и подается руководителем лично.
Можно ли уточнить сумму ущерба
Если впоследствии появились новые документы, были установлены дополнительные потери или уточнена сумма убытков, то плательщик может подать уточняющее Сообщение. В нем необходимо указать номер и дату первичного Сообщения и причину уточнения.
Представить Сообщение можно и в бумажной форме — в центрах обслуживания налогоплательщиков (ЦОН) или в офисах налоговых консультантов.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что комитет Ассоциации по вопросам восстановления Украины совместно с компанией BDO в Украине подготовили четвертое издание практического пособия «Как действовать бизнесу в случае повреждения имущества в результате вооруженной агрессии: пошаговый план 4.0». Документ актуализировали с учетом последних изменений в государственных программах компенсации и финансирования возобновления бизнеса, а также практических вопросов, возникающих у компаний при использовании этих механизмов.