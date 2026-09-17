ПАРТНЕРСКАЯ Онлайн-школа ThinkGlobal первой в Украине взяла искусственный интеллект в штат Сегодня 14:25 — Технологии&Авто Онлайн-школа ThinkGlobal первой в Украине взяла искусственный интеллект в штат

Искусственный интеллект уже работает почти в каждой украинской школе, но почти нигде не прописано, кто им руководит и кто отвечает за результат. Одна из украинских дистанционных школ попыталась закрыть этот пробел первой — не чат-ботом на сайте, а восемью ШИ-сотрудниками, у каждого из которых есть имя, должность и зона ответственности. Для семьи это, наконец, вопрос денег: скорость ответа, контроль каждого урока и понятный счет видны уже в первый месяц обучения.

Искусственный интеллект в школах опережаетет правила для него

Использование ИИ в украинской школе растет быстрее, чем появляются правила его применения. По результатам национального исследования Малой академии наук Украины, обнародованного в июле 2026 года, в котором опросили 18 711 учеников и 8 474 педагогов из всех регионов, более 90% школьников знакомы с генеративными ШИ-сервисами, а более 81% уже ими пользовались. В то же время, только около 10% педагогов работают в учреждениях, где правила пользования искусственным интеллектом зафиксированы в письменном виде, а почти 58% учеников не слышали о существовании таких правил в своей школе.

Для семьи это означает простую вещь: вопрос уже не в том, есть ли в школе ИИ, а в том, что он делает и кто за это отвечает.

Школа, где ИИ-агенты имеют имена, должности и зоны ответственности

Дальше всех в этом продвинулась онлайн-школа ThinkGlobal , которая первой в Украине ввела модель, где искусственный интеллект работает не инструментом, а полноценным сотрудником: каждый агент имеет имя, должность и отдельный участок, за который отвечает. Это лицензированная дистанционная школа для 1−11 классов: дети подключаются из разных городов Украины и из-за границы, а за все время ее работы здесь обучалось более 7000 учеников.

Разница с чат-ботом важна: тот реагирует на запрос и замолкает, а агент ведет направление и отвечает за его состояние. Предел очерчен жестко: уроки ведет учитель, а решение по конкретному ребенку принимают люди.

Кто входит в ИИ-команду онлайн-школы

В настоящее время в команде восемь агентов, и каждый отвечает за свое направление:

Иван — консультант : закрывает первые вопросы о поступлении, документах, форматах и ​​расписании.

: закрывает первые вопросы о поступлении, документах, форматах и ​​расписании. Дарья — ИИ-куратор : сопровождает ученика от первого обращения до выпускного, следит за успеваемостью.

: сопровождает ученика от первого обращения до выпускного, следит за успеваемостью. Виктор — контролер качества : просматривает видео уроков и работает с педагогом для устранения отклонений.

: просматривает видео уроков и работает с педагогом для устранения отклонений. Александр — маркетолог : круглосуточно ведет рекламные кампании и аналитику.

: круглосуточно ведет рекламные кампании и аналитику. Остап — сайт : держит страницы, форму поступления и расписание, дежурит ночью.

: держит страницы, форму поступления и расписание, дежурит ночью. Антон — администратор данных : открывает другим агентам доступ к информации и обращениям.

: открывает другим агентам доступ к информации и обращениям. Лиза — работа с персоналом : отстаивает интересы учителей и кандидатов на вакансии.

: отстаивает интересы учителей и кандидатов на вакансии. Плотник — платформа агентов: разрабатывает среду, в которой живет вся команда.

Список не закрыт: новые роли в школе добавляют ежемесячно. ИИ-учитель с видео и голосом пока остается будущей опцией, и школа не выдает этот анонс за действующий сервис. Еще одно фиксированное условие — в любой момент можно попросить живого человека, и агент его позовет.

Проверка качества: под контроль попадает каждый урок

Самая ощутимая для родителей роль — контроль качества уроков. В обычной школе администрация физически успевает побывать только на части занятий, и о работе педагога судят по нескольким случайным посещениям. В онлайн формате каждое занятие записывается, поэтому проверить можно все без исключения.

Именно это зона Виктора. Он просматривает записи занятий, фиксирует отступления от стандарта и возвращается к учителю, пока они не будут устранены, а также предотвращает проявления буллинга и проверяет телефонные консультации. В карточках всех тарифов школы есть отдельная строка «AI контроль стандарта» — это не рекламное обещание, а зафиксированное условие услуги.

Команда AI» — ознакомиться с ними можно Описания ролей, пределы полномочий агентов и ответы на типичные вопросы собраны на сайте школы в разделе «» — ознакомиться с ними можно по ссылке , и там же указано, какие направления планируют передать агентам следующими.

Что технологии дают родителям: приложение, баланс и скорость

Технологии имеют смысл тогда, когда они видны в ежедневных мелочах — в скорости ответа, прозрачности денег и доступе к информации о ребенке. С июля 2026 года работает собственное приложение школы ThinkGlobal Parent App — безвозмездное, для iPhone и Android. В нем родители видят оценки, посещения и результаты тестирования в реальном времени, отчеты об успешности и состоянии баланса, пополняют счет и переходят на платформу.

Финансовая механика тоже построена вокруг прозрачности. Баланс пополняют любой суммой от 1 гривны, а денежные средства списывают за проведенные уроки, не за течение календарного времени. Неиспользованные средства по балансу можно вернуть в любой момент, и обычно это занимает до трех рабочих дней. Есть и кредитный период, чтобы ребенок не выпадал из расписания из-за задержки платежа.

Форматы дистанционного обучения и цены на 2026−27 учебный год

Онлайн-школа — это не один тариф, а несколько режимов загрузки: от полноценного учебного дня до самостоятельной подготовки с одной контрольной в год. Сравнивать стоит не только цену месяца, но и количество живых уроков, которые получает ребенок.

Формат обучения Живые уроки Стоимость на 2026-27 Полный день онлайн (1–11 класс) 16–25 в неделю, до пяти в день 6 800–7 960 грн/мес. Вторая смена онлайн (1–11 класс) 10 в неделю, два ежедневно после обеда 4 500 грн/мес. Свободное посещение онлайн (1–10 класс) 4–8 в неделю по желанию 2 200 грн/мес. Школа без учителя онлайн (1–11 класс) без живых уроков, платформа и контрольные 980 грн/мес. Документ об образовании (экстернат) онлайн (1–11 класс) одна итоговая контрольная в год 4 900 грн/год

Школа публикует и стоимость одного живого урока: в школьных форматах от 69 до 138 грн в зависимости от тарифа и класса. Отдельно следует объяснить последнюю строку таблицы: документ об образовании — это официальное зачисление в лицензированную школу, дающее право на табель и свидетельство государственного образца. Если семья переводит ребенка полностью, услугу добавляют в выбранный тариф. Если ребенок остается в своей офлайн-школе и документы получает там, услугу не оформляют — тогда онлайн-обучение работает как усиление основной программы.

Полный день онлайн: как устроен учебный день

В формате полного дня ребенок учится по расписанию в промежутке с 9:00 до 15:00 (в зависимости от класса) и имеет до пяти живых уроков каждый день. В 1−4 классах это 16 уроков в неделю, в 5 классе — 17, в 6 — 20, в 7−11 классах — 25. Математика, английский и украинский идут каждый день уже в начальной школе, а в старших классах добавляется физика.

Группы небольшие: до 12 учащихся — по 5 класс включительно, до 20 — начиная с 6 класса. При таком количестве учитель успевает спросить каждого ребенка лично, а не только тех, кто сам тянет руку. Расписание занятий для каждого класса и список предметов школа публикует открыто: в разделе «Полный день» на сайте можно подробнее просмотреть, как выглядит учебная неделя, еще до зачисления ребенка.

Что родители чаще всего спрашивают об искусственном интеллекте в школе

Ведет ли искусственный интеллект уроки вместо педагога? Нет. Уроки ведет учитель вживую, а агенты закрывают сопровождение, контроль качества и технические процессы. ИИ-учитель заявлен как будущая опция, которой сегодня нет.

Кто принимает решение по отношению к ребенку? Люди. Агент готовит данные и сигнализирует о проблеме, а решение принимает учитель, куратор или руководство школы.

Защищены ли данные ребенка, если с ними работает алгоритм? Агенты работают внутри системы школы и не передают данные третьим сторонам. Родители видят информацию о своем ребенке в приложении.

Сколько стоит онлайн-обучение и можно ли попробовать без оплаты? От 980 грн в месяц за самостоятельное обучение на платформе до 7 960 грн за полный день в старших классах. Первая неделя — безвозмездная, а неиспользованные средства с баланса возвращают по требованию.

Технология достойна внимания только тогда, когда видно, кто за нее отвечает

Технологичность школы уже не измеряется самим наличием искусственного интеллекта — он почти везде. Измеряется она тем, можно ли проверить, как он работает: кто отвечает за результат, какие занятия контролируют и по каким критериям.