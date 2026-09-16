В каких областях еще появятся полицейские «Фантомы»
- Львовской области;
- Днепропетровской области.
Справка Finance.ua:
- «Фантомы» оснащены системами контроля скорости других автомобилей. Они могут измерять скорость как при движении самого патрульного авто, так и когда оно стоит на определенном участке дороги.
- После фиксации нарушения система считывает и распознает номерной знак автомобиля, а затем проверяет информацию по соответствующим базам данных.
- Полученные данные передаются в систему автоматической фиксации. Она обрабатывает информацию и автоматически формирует постановление об административном правонарушении. В таком случае к ответственности привлекается владелец автомобиля или его надлежащий пользователь.
ВР провалила законопроект о новых штрафах за превышение скорости
ПартнерскаяТОП банковских решений для ФЛП: когда эквайринг, РРО и бизнес карты в одном сервисе
Продажа авто через Дію — какие есть ограничения
Треть уволенных из-за ИИ работников придется вернуть на работу — исследование
OpenAI планирует показать демо собственного гуманоидного робота в 2027 году
OpenAI купила компанию, которая улучшает камеры смартфонов с помощью ИИ