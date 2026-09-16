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В каких областях еще появятся полицейские «Фантомы»

Технологии&Авто
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В каких областях еще появятся полицейские «Фантомы»
В каких областях еще появятся полицейские «Фантомы»
«Фантомы» снова появились на украинских дорогах, а для водителей, систематически нарушающих правила дорожного движения, планируют усилить ответственность.
Автомобили могут работать в потоке без традиционного наружного оформления патрульной машины.
О расширении сети «Фантомов» сообщил начальник департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
По его словам, планируется не только увеличить количество спецавтомобилей, но и расширить географию их работы.
В ближайшее время спецавтомобили планируют привлечь в:
  • Львовской области;
  • Днепропетровской области.
Кроме того, полиция рассматривает возможность увеличения количества «Фантомов» в Киевской области.
В то же время, окончательные решения по расширению присутствия спецавтомобилей в регионах должны объявить позже.
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Одной из главных задач «фантомов» является минимизация аварийности на украинских дорогах. Для этого МВД планирует усилить ответственность за систематическое нарушение ПДД.
Ответственность для таких водителей, по замыслу министерства, должна быть ощутима и неотвратима. Отдельное внимание также планируется уделить безопасности пассажирских перевозок и урегулированию правил пользования легким электротранспортом.

Справка Finance.ua:

  • «Фантомы» оснащены системами контроля скорости других автомобилей. Они могут измерять скорость как при движении самого патрульного авто, так и когда оно стоит на определенном участке дороги.
  • После фиксации нарушения система считывает и распознает номерной знак автомобиля, а затем проверяет информацию по соответствующим базам данных.
  • Полученные данные передаются в систему автоматической фиксации. Она обрабатывает информацию и автоматически формирует постановление об административном правонарушении. В таком случае к ответственности привлекается владелец автомобиля или его надлежащий пользователь.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Авто
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