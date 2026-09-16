Треть уволенных из-за ИИ работников придется вернуть на работу — исследование Сегодня 05:34 — Технологии&Авто Искусственный интеллект не заменит всех

Работники, которых компании уволили из-за переориентации на искусственный интеллект, в ближайшие годы могут снова получить работу. Организации могут не только повторно нанимать бывших сотрудников, но и восстанавливать должности, сокращенные при внедрении ИИ.

Такой прогноз содержится в новом исследовании Gartner.

По оценкам аналитиков, к 2027 году 75% организаций, рассчитывавших сократить затраты благодаря повышению производительности искусственного интеллекта вместо инвестиций в работников, будут уступать компаниям, направившим полученную экономию на модернизацию и обучение персонала.

Организации, существенно сократившие штат, ожидая роста производительности благодаря автоматизации, могут быть вынуждены перейти к новой человекоцентрической модели. В ее рамках искусственный интеллект будет выполнять рутинную работу, а навыки и способности работников будут использоваться для достижения лучших результатов.

ИИ не должно быть заменой работникам

«Когда руководители бизнеса и ІТ-отделов оглянутся на раннюю эру искусственного интеллекта, они поймут, что их величайшей ошибкой было убеждение, будто автоматизация работы является главной целью, тогда как расширение возможностей работников было настоящей возможностью», — отметила вице-президент-аналитик Gartner.

По ее словам, такое заблуждение может иметь серьезные последствия не только для бизнеса, но и для отдельных людей. Причиной этого станет неверное понимание того, какие возможности действительно предлагает искусственный интеллект.

Компаниям советуют пересмотреть подход к производительности

По прогнозу Gartner, в 2029 году чуть менее трети работников, уволенных из-за автоматизации, могут потребовать повторного найма. Это значит, что организации уже сейчас могут приступить к перестройке своих подходов к управлению персоналом.