Anthropic запустила Claude для финансовых советников Сегодня 02:17 — Технологии&Авто Claude автоматизирует подготовку к встречам

Компания Anthropic представила Claude for Financial Advisors — специальный набор инструментов для финансовых советников. ИИ-помощник сможет готовить информацию к встречам с клиентами, анализировать их активы и операции, а после разговора формировать письма и создавать задачи в CRM.

Об этом сообщает Anthropic.

Claude автоматизирует подготовку к встречам

В компании утверждают, что финансовые советники тратят на непосредственные встречи с клиентами только около шести часов своего времени. Остальные идет, в частности, на подготовку, поиск информации в разных системах и документирование результатов разговоров.

Поэтому Claude for Financial Advisors должна забрать часть этой рутины на себя. Для этого Anthropic подключила Claude к сервисам, которыми уже пользуются финансовые компании, в частности, BlackRock, Charles Schwab, Addepar, Envestnet, iCapital, Orion, Wealthbox, Wealth.com и Zocks.

Например, перед звонком с клиентом Claude может собрать в одном месте информацию о его активах, последние движения средств на счетах и ​​вопросы, оставшиеся нерешенными после предыдущей встречи.

Также ИИ-помощник может проверить, не слишком ли сильно портфель отклонился от запланированного распределения активов и нет ли в нем чрезмерной концентрации отдельных позиций. После этого Claude способен подготовить черновик пояснение для клиента.

ИИ будет анализировать данные

ИИ-ассистент также может сопоставить наследственный план с владельцами счетов и бенефициарами, пересмотреть данные из предварительной налоговой декларации и сформировать список вопросов, которые следует обсудить. А еще Claude сможет из транс крипта разговора сделать краткое резюме, черновик письма клиенту и список следующих шагов для CRM.