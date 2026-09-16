Anthropic запустила Claude для финансовых советников
Компания Anthropic представила Claude for Financial Advisors — специальный набор инструментов для финансовых советников. ИИ-помощник сможет готовить информацию к встречам с клиентами, анализировать их активы и операции, а после разговора формировать письма и создавать задачи в CRM.
Об этом сообщает Anthropic.
Claude автоматизирует подготовку к встречам
В компании утверждают, что финансовые советники тратят на непосредственные встречи с клиентами только около шести часов своего времени. Остальные идет, в частности, на подготовку, поиск информации в разных системах и документирование результатов разговоров.
Поэтому Claude for Financial Advisors должна забрать часть этой рутины на себя. Для этого Anthropic подключила Claude к сервисам, которыми уже пользуются финансовые компании, в частности, BlackRock, Charles Schwab, Addepar, Envestnet, iCapital, Orion, Wealthbox, Wealth.com и Zocks.
Например, перед звонком с клиентом Claude может собрать в одном месте информацию о его активах, последние движения средств на счетах и вопросы, оставшиеся нерешенными после предыдущей встречи.
Также ИИ-помощник может проверить, не слишком ли сильно портфель отклонился от запланированного распределения активов и нет ли в нем чрезмерной концентрации отдельных позиций. После этого Claude способен подготовить черновик пояснение для клиента.
ИИ будет анализировать данные
ИИ-ассистент также может сопоставить наследственный план с владельцами счетов и бенефициарами, пересмотреть данные из предварительной налоговой декларации и сформировать список вопросов, которые следует обсудить. А еще Claude сможет из транскрипта разговора сделать краткое резюме, черновик письма клиенту и список следующих шагов для CRM.
Плагин Claude for Financial Advisors уже доступен. Anthropic рекомендует финансовым компаниям использовать его с корпоративным тарифом Enterprise, в частности, через журналы аудита для сохранения истории работы.
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