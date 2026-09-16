0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Anthropic запустила Claude для финансовых советников

Технологии&Авто
33
Claude автоматизирует подготовку к встречам
Claude автоматизирует подготовку к встречам
Компания Anthropic представила Claude for Financial Advisors — специальный набор инструментов для финансовых советников. ИИ-помощник сможет готовить информацию к встречам с клиентами, анализировать их активы и операции, а после разговора формировать письма и создавать задачи в CRM.
Об этом сообщает Anthropic.

Claude автоматизирует подготовку к встречам

В компании утверждают, что финансовые советники тратят на непосредственные встречи с клиентами только около шести часов своего времени. Остальные идет, в частности, на подготовку, поиск информации в разных системах и документирование результатов разговоров.
Поэтому Claude for Financial Advisors должна забрать часть этой рутины на себя. Для этого Anthropic подключила Claude к сервисам, которыми уже пользуются финансовые компании, в частности, BlackRock, Charles Schwab, Addepar, Envestnet, iCapital, Orion, Wealthbox, Wealth.com и Zocks.
Например, перед звонком с клиентом Claude может собрать в одном месте информацию о его активах, последние движения средств на счетах и ​​вопросы, оставшиеся нерешенными после предыдущей встречи.
Также ИИ-помощник может проверить, не слишком ли сильно портфель отклонился от запланированного распределения активов и нет ли в нем чрезмерной концентрации отдельных позиций. После этого Claude способен подготовить черновик пояснение для клиента.

ИИ будет анализировать данные

ИИ-ассистент также может сопоставить наследственный план с владельцами счетов и бенефициарами, пересмотреть данные из предварительной налоговой декларации и сформировать список вопросов, которые следует обсудить. А еще Claude сможет из транскрипта разговора сделать краткое резюме, черновик письма клиенту и список следующих шагов для CRM.
Плагин Claude for Financial Advisors уже доступен. Anthropic рекомендует финансовым компаниям использовать его с корпоративным тарифом Enterprise, в частности, через журналы аудита для сохранения истории работы.
По материалам:
dev.ua
AnthropicClaudeИИЧат бот
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems