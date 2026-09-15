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Почему не стоит ездить на почти пустом баке

Технологии&Авто
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Пустой бак автомобиля
Пустой бак автомобиля
Многие водители откладывают заправку до последнего, ориентируясь на лампочку резерва. Однако постоянная езда с минимальным количеством горючего может иметь последствия для автомобиля.

Как езда на резерве влияет на топливный насос

В современном автомобиле горючее выполняет не только функцию источника энергии. Оно также помогает охлаждать топливный насос.
Когда бензина в баке остается слишком мало, насос может работать с недостаточным охлаждением. Поэтому он перегревается сильнее, а его ресурс постепенно уменьшается. В результате деталь, которая могла бы работать годами, может выйти из строя гораздо раньше.
Одна поездка с загоревшейся лампочкой вряд ли приведет к серьезной неисправности. Однако регулярно ездить практически на пустом баке нежелательно.
Кроме того, при низком уровне горючего оно перемещается внутри бака при поворотах, торможении и ускорении. В определенный момент насос может получать недостаточное количество горючего, из-за чего двигатель способен терять тягу или работать нестабильно.
Еще одна проблема состоит в том, что со дна бака может попадать больше загрязнений, которые накапливались там в течение длительного времени.
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Поэтому специалисты советуют не ждать полного опорожнения бака и заправлять автомобиль, когда в нем остается примерно четверть горючего. Это также снижает риск остаться без бензина вдали от АЗС, ведь показатель запаса хода не всегда абсолютно точен.
Особенно не стоит полностью полагаться на него во время поездок по трассе, где ближайшая заправка может быть далеко.
Таким образом, сама по себе поездка с загоревшейся лампочкой не означает неизбежную поломку автомобиля. Проблема возникает тогда, когда езда с почти пустым баком становится постоянной привычкой. Это может сократить ресурс топливного насоса и увеличить риск перебоев с подачей топлива. Поэтому лучше не ждать последних литров и заправлять автомобиль заранее.
По материалам:
uamotors
ГорючееБензин
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