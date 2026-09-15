Morgan Stanley назвал тех, кто больше всего выигрывает от ИИ Сегодня 01:36 — Технологии&Авто В Morgan Stanley считают, что влияние искусственного интеллекта на рынок труда следует оценивать не только из-за количества автоматизированных профессий или увольнений

Работники с высшим образованием и доходами действительно могут одними из первых ощутить на себе влияние искусственного интеллекта, но в то же время именно они способны выиграть больше всего от его распространения.

Об этом пишет Кошт со ссылкой на Business Insider.

Morgan Stanley считает, что рост производительности благодаря ИИ может привести для этой группы к более высоким зарплатам, появлению новых рабочих мест и росту благосостояния.

Экономистка Morgan Stanley Гизер Бергер называет эту группу CHIC — это люди с высшим образованием и доходами, живущие в городах. По оценке банка, они имеют вероятность столкнуться с автоматизацией части своей работы, но в то же время имеют больше возможностей воспользоваться экономическими преимуществами развития ИИ.

Кто рискует потерять часть работы

Наиболее уязвимыми могут оказаться младшие работники этой группы. Речь идет прежде всего о задачах начального уровня и рутинной работе, которую уже можно частично выполнять с помощью ИИ.

В то же время, ситуация для более опытных работников может быть другой: если искусственный интеллект позволит им выполнять больше работы за то же время — компании могут получить стимул платить им больше. То есть ИИ не обязательно должно полностью заменять работника, чтобы существенно изменить его работу и вознаграждение.

Morgan Stanley также обращает внимание на появление новых профессий, связанных с искусственным интеллектом. Пока таких рабочих мест недостаточно, чтобы делать окончательные выводы, но уже сейчас они преимущественно ориентированы на людей с высокими доходами и опытом работы в сферах, которые наиболее подвержены влиянию ИИ.

Почему ИИ может не только уничтожать рабочие места

Такой прогноз появился на фоне опасений, что искусственный интеллект приведет к масштабным увольнениям. Однако в Morgan Stanley считают, что эти риски могут преувеличивать долгосрочное влияние технологии на экономику.

Ранее Эндрю Слиммон, руководитель направления консультаций по прикладному капиталу Morgan Stanley Investment Management, сравнивал нынешние изменения с бумом доткомов. По его мнению, как и тогда, технологический прорыв может сначала создавать сильную неопределенность на рынке труда, но в конечном счете привести к его восстановлению и появлению новых возможностей.

Команда Бергер ожидает подобного эффекта и от ИИ. Рост производительности может:

увеличить доходы работников

создать новые рабочие места

повысить стоимость активов

Это, в свою очередь, может увеличить благосостояние домохозяйств и стимулировать потребительские расходы.