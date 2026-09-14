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OpenAI готовится к IPO, но не планирует выходить на биржу в этом году

Технологии&Авто
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OpenAI конфиденциально подала документы для подготовки к IPO в начале лета
OpenAI конфиденциально подала документы для подготовки к IPO в начале лета
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман в интервью Fortune заявил, что компания не планирует выходить на биржу в этом году. Ранее СМИ неоднократно предполагали, что долгожданное IPO может состояться в 2026 году, однако теперь, по словам Альтмана, дебют на фондовом рынке следует ожидать не раньше следующего года.

OpenAI готовится к выходу на биржу

OpenAI конфиденциально подала документы для подготовки к IPO в начале лета. Это произошло спустя несколько дней после того, как аналогичный шаг сделала Anthropic.
Компания не называла официальной даты выхода на биржу, но сообщения о возможном IPO в этом году появлялись в течение нескольких месяцев.
Альтман объяснил перенос не финансовыми проблемами, а вопросами безопасности искусственного интеллекта. Он заявил, что сейчас для компании было бы некстати выходить на биржу из-за ситуации с безопасностью ИИ. По его словам, OpenAI еще много работы в сфере безопасности и согласования моделей, и руководство предпочитает заниматься этим как частная компания.
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Разработчики ИИ призывают не торопиться

Тема безопасности ИИ стала особенно актуальна в течение последнего года. Ведущие разработчики сталкиваются со все большим вниманием к рискам, связанным с более мощными моделями. Глава Anthropic Дарио Амодей недавно призвал отрасль замедлить развитие возможностей ИИ, чтобы меры по предотвращению рисков успевали за технологическим прогрессом.
Альтман согласился с этой позицией. Он отметил, что OpenAI готов чаще делать паузы при разработке новых моделей, чтобы сосредотачиваться на их безопасности. По его словам, компания должна иметь возможность принимать решения, не всегда напрямую отвечающие интересам бизнеса и акционеров, если этого требует ее миссия.
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В то же время OpenAI сама оказалась в центре критики из-за вопроса безопасности. Ранее компанию обвиняли в том, что она продолжила развитие и выпуск GPT-4o, несмотря на внутренние опасения относительно поведения модели. Отдельные публикации также подвергали сомнению подход Альтмана к безопасности и его взаимоотношения с советом директоров.
На фоне этого OpenAI пытается убедить общественность в том, что безопасность остается одним из главных приоритетов. Именно поэтому, по словам Альтмана, компания не спешит с IPO и пока не испытывает давления относительно выхода на биржу.
По материалам:
mezha.media
OpenAIIPOФондовая биржа
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