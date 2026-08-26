OpenAI вернула лимиты использования ChatGPT Сегодня 05:01 — Технологии&Авто

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OpenAI возвращает для пользователей ChatGPT Plus пятичасовой лимит на использование Codex и ChatGPT Work. С 25 августа для пользователей Plus снова будет действовать это ограничение.

Когда пользователь исчерпает пятичасовой или недельный лимит, он сможет либо дождаться начала нового периода, либо приобрести дополнительные кредиты, сообщает 9to5Mac

Почему OpenAI возвращает ограничение

Руководитель направлений Codex и ChatGPT в OpenAI Тибо Соттио пояснил, что пятичасовой предел требуется для более равномерного распределения нагрузки на вычислительные мощности. Это также, по его словам, позволяет сохранять достаточно большой недельный лимит для пользователей.

Кроме того, часть пользователей Plus являются новыми или не слишком активными пользователями. Некоторые из них могут случайно потратить весь недельный лимит за один раз, после чего остаются без доступа к функциям до следующего обновления лимита.

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В ближайшие месяцы пятичасовое ограничение не будет применяться к пользователям тарифов Pro за $100 и $200 — для них останется только недельный лимит.

Для корпоративных аккаунтов Enterprise и образовательных Edu изменений не анонсировали. В этих тарифах действует отдельная система учета на основе кредитов.

Бесплатным пользователям тоже изменили лимиты

Ранее 6 августа 2026 года OpenAI объявила об отмене дневного лимита на текстовые сообщения для бесплатных пользователей и тарифа Go. В то же время ограничение на генерацию изображений ужесточилось.

Если раньше бесплатные пользователи могли создавать до пяти изображений в день, то сейчас предел составляет максимум 2−3 изображения. Официально компания об изменении не сообщала, поскольку лимит на генерацию изображений регулируется динамически в зависимости от нагрузки на серверы.

Кроме того, у ChatGPT для бесплатных пользователей появилось ограничение на количество чатов с функцией анализа данных. Раньше такие диалоги по отдельности не учитывались.

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