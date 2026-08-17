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OpenAI и Anthropic снижают цены на ИИ-модели, чтобы их клиенты не переходили к китайским конкурентам

Технологии&Авто
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Чат-бот DeepSeek
Чат-бот DeepSeek
Американские разработчики OpenAI и Anthropic начали снижать цены на свои модели.
Об этом сообщает Ain со ссылкой на Financial Times.
Компании пытаются удержать клиентов, которые из-за высоких счетов за использование ИИ переходят на более дешевые модели китайских конкурентов.

На сколько американские ИИ-компании снизили цены

Цены на модели американских ИИ-компаний с середины июля уже снизились почти на четверть, по данным индекса цен на токены Silicon Data.
Справка Finance.ua
Токены — это единицы данных, которые используют для расчета стоимости работы языковых моделей.
OpenAI недавно снизила стоимость своей модели GPT-5.6 Luna на 80%. Стоимость одного миллиона входных токенов упала с $1 до $0,20, а выходных с $6 до $1,20.
Anthropic со своей стороны запустила Claude Opus 5. Компания установила цену на уровне $5 за миллион входных токенов и $25 за миллион выходных. Это вдвое дешевле ее мощнейшей модели Fable 5.
На этом неделе Anthropic также отказалась от запланированного повышения цены на модель Sonnet 5, которое должно было состояться в сентябре.

Почему цены на ИИ падают

Компании чаще пытаются сократить расходы на ИИ. Часть бизнесов устанавливает ограничения на использование моделей или тестирует более дешевые альтернативы.
В частности, DoorDash и Airbnb уже заявляли об использовании китайских моделей, чтобы снизить затраты.
На рынок активно выходят китайские разработчики, в том числе Moonshot и DeepSeek. Их модели становятся все более конкурентными, а некоторые из них доступны в формате open-weight — их можно загружать и изменять под собственные потребности.
Это усиливает давление на американские компании, которые раньше преимущественно конкурировали между собой качеством моделей.

Более дешевая модель не всегда означает более дешевое использование

Сравнивать ИИ-модели только по цене токенов не совсем корректно. Более мощная модель может выполнить задание за меньшее количество токенов или с меньшим количеством попыток, поэтому ее использование в итоге может стоить дешевле.
По данным Artificial Analysis, Claude Opus 5 на среднем уровне вычислительной нагрузки показывает подобные результаты и имеет схожую стоимость выполнения задач Kimi K3 от китайской Moonshot на максимальном уровне.
GPT-5.6 Luna на максимальном уровне нагрузки показывает результаты, подобные DeepSeek V4 Flash на том же уровне, но стоит чуть меньше.
По материалам:
ain
ИИOpenAIAnthropic
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