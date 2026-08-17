Apple разрабатывает собственную ИИ-модель для китайского рынка 17.08.2026, 00:04 — Технологии&Авто

Apple Intelligence планируют запустить в Китае

Американская Apple разрабатывает собственную большую языковую модель для китайского рынка. Компания обучает ее при поддержке китайского технологического гиганта Alibaba Group.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированных собеседников.

Apple создает ИИ-модель для Китая

По словам собеседников агентства, модель на основе искусственного интеллекта Apple разработала в партнерстве с Alibaba Group. Китайская компания также помогает с ее обучением.

Ранее Apple рассматривала возможность использования ИИ-моделей местных партнеров для внедрения генеративного искусственного интеллекта в iPhone и другие продающиеся в Китае устройства.

В то же время, в КНР недоступны американские ИИ-модели, в частности Claude от Anthropic и ChatGPT от OpenAI. На внутреннем рынке США Apple совмещает их с собственной технологией.

Apple Intelligence планируют запустить в Китае

По словам источников, запуск Apple Intelligence ожидается в Китае в ближайшие месяцы после обновления операционной системы iOS.

Отмечается, что собственная модель, адаптированная к потребностям Китая, предоставит Apple больший контроль над опытом работы с искусственным интеллектом на конкурентном зарубежном рынке, где Apple уступила местным компаниям, включая Huawei, которые вырвались вперед благодаря телефонам, оснащенным искусственным интеллектом.

Укрінформ По материалам:

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