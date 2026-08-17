0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Apple разрабатывает собственную ИИ-модель для китайского рынка

Технологии&Авто
24
Apple Intelligence планируют запустить в Китае
Apple Intelligence планируют запустить в Китае
Американская Apple разрабатывает собственную большую языковую модель для китайского рынка. Компания обучает ее при поддержке китайского технологического гиганта Alibaba Group.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированных собеседников.

Apple создает ИИ-модель для Китая

По словам собеседников агентства, модель на основе искусственного интеллекта Apple разработала в партнерстве с Alibaba Group. Китайская компания также помогает с ее обучением.
Ранее Apple рассматривала возможность использования ИИ-моделей местных партнеров для внедрения генеративного искусственного интеллекта в iPhone и другие продающиеся в Китае устройства.
В то же время, в КНР недоступны американские ИИ-модели, в частности Claude от Anthropic и ChatGPT от OpenAI. На внутреннем рынке США Apple совмещает их с собственной технологией.

Apple Intelligence планируют запустить в Китае

По словам источников, запуск Apple Intelligence ожидается в Китае в ближайшие месяцы после обновления операционной системы iOS.
Отмечается, что собственная модель, адаптированная к потребностям Китая, предоставит Apple больший контроль над опытом работы с искусственным интеллектом на конкурентном зарубежном рынке, где Apple уступила местным компаниям, включая Huawei, которые вырвались вперед благодаря телефонам, оснащенным искусственным интеллектом.
По материалам:
Укрінформ
AppleКитайИИ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems