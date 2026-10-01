BlaBlaCar запустил live-карту для отслеживания авто перед поездкой

BlaBlaCar добавил в приложение функцию Ease Pickup, которая позволяет пассажирам в реальном времени отследить местонахождение водителя, направляющегося к месту посадки.

Об этом пишет dev.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

С последним обновлением в приложении появился отдельный экран с картой, где отображается точка посадки и автомобиль. Рядом можно увидеть адрес встречи, информацию о водителе, а также быстрые кнопки для перехода в чат или навигацию.

Когда автомобиль будет приближаться к месту посадки, пассажир получит push-уведомление. Открыть карту можно с главного экрана приложения, раздела «Ваши поездки», входящих сообщений, плана поездки или непосредственно из чата.

В BlaBlaCar ожидают, что Ease Pickup поможет решить одну из самых проблемных частей поездки — поиск друг друга перед посадкой, а также уменьшит количество опозданий, пропущенных посадок и отмененных поездок.

Справка Finance.ua