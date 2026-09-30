Microsoft представила новую версию Copilot

Microsoft обновила свой ИИ-помощник Copilot, добавив инструменты для работы с документами, создания собственных приложений и выполнения задач без постоянных пользовательских команд.

Компания называет новую версию Copilot следующим этапом развития инструмента для работы.

У Copilot появились новые режимы работы

Применение получило три новые возможности:

Home — новый главный экран, где объединены Chat и Cowork. Здесь можно просматривать последнюю активность, получать предложения от Copilot и продолжать начатую работу.

— новый главный экран, где объединены Chat и Cowork. Здесь можно просматривать последнюю активность, получать предложения от Copilot и продолжать начатую работу. Code — позволяет создавать приложения, трекеры, дашборды, автоматизации и рабочие процессы с помощью обычного описания задания. Функция работает на той же базовой технологии, что и GitHub Copilot.

— позволяет создавать приложения, трекеры, дашборды, автоматизации и рабочие процессы с помощью обычного описания задания. Функция работает на той же базовой технологии, что и GitHub Copilot. Autopilot — цифровой помощник, который может самостоятельно выполнять долговременные и повторяющиеся задачи, следить за каналами и перепиской и возвращаться к работе над проектами без запроса.

Home и Code начнут постепенно запускать в Frontier в ближайшие недели. Autopilot в конце месяца будет расширен до частного тестирования.

Word, Excel и PowerPoint интегрируют в Copilot

Microsoft также представила Office in Copilot — функцию, которая переносит возможности Word, Excel и PowerPoint непосредственно в Copilot.

Пользователь сможет попросить Copilot создать или изменить документ, таблицу или презентацию, не переходя между разными приложениями. Файлы будут редактироваться, а изменения будут синхронизироваться между Copilot и Office.

PowerPoint Copilot сможет автоматически поддерживать единый стиль презентаций и помогать редактировать слайды. В Excel пользователи смогут видеть, какие изменения были внесены в Copilot или другими участниками, а также получать рекомендации по визуализации данных.

Microsoft расширяет контекст для ИИ

Copilot также получит больше рабочего контекста через платформу Microsoft IQ. В частности, Fabric IQ добавит Copilot данные из Power BI.

Кроме того, Microsoft запускает новый реестр плагинов, объединяющий собственные, партнерские и созданные разработчиками плагины в одном каталоге. IT-специалисты смогут централизованно одобрять и управлять ими.

Читайте также Google хочет перенести ИИ-центры в космос

Компания также представила Copilot Managed Runtime — инфраструктуру для безопасного запуска кода внутри корпоративной среды Microsoft 365. Функция уже доступна в формате предварительного просмотра.

Как меняется подход к оплате ИИ

Microsoft разделяет использование Copilot на обычные и агентные задачи. Для повседневной работы будет действовать модель с фиксированной стоимостью по пользовательской подписке, а для Cowork, Code, Autopilot и других длительных агентных функций будет использоваться оплата в зависимости от использования.

Компания также расширяет инструменты FinOps for AI, которые должны помогать организациям контролировать затраты на ИИ, управлять доступом к моделям и отслеживать использование.