Microsoft представила новую версию Copilot

Microsoft также представила Office in Copilot — функцию, которая переносит возможности Word, Excel и PowerPoint непосредственно в Copilot.
Пользователь сможет попросить Copilot создать или изменить документ, таблицу или презентацию, не переходя между разными приложениями. Файлы будут редактироваться, а изменения будут синхронизироваться между Copilot и Office.
PowerPoint Copilot сможет автоматически поддерживать единый стиль презентаций и помогать редактировать слайды. В Excel пользователи смогут видеть, какие изменения были внесены в Copilot или другими участниками, а также получать рекомендации по визуализации данных.
Microsoft расширяет контекст для ИИ
Copilot также получит больше рабочего контекста через платформу Microsoft IQ. В частности, Fabric IQ добавит Copilot данные из Power BI.
Кроме того, Microsoft запускает новый реестр плагинов, объединяющий собственные, партнерские и созданные разработчиками плагины в одном каталоге. IT-специалисты смогут централизованно одобрять и управлять ими.
Компания также представила Copilot Managed Runtime — инфраструктуру для безопасного запуска кода внутри корпоративной среды Microsoft 365. Функция уже доступна в формате предварительного просмотра.
Как меняется подход к оплате ИИ
Microsoft разделяет использование Copilot на обычные и агентные задачи. Для повседневной работы будет действовать модель с фиксированной стоимостью по пользовательской подписке, а для Cowork, Code, Autopilot и других длительных агентных функций будет использоваться оплата в зависимости от использования.
Компания также расширяет инструменты FinOps for AI, которые должны помогать организациям контролировать затраты на ИИ, управлять доступом к моделям и отслеживать использование.
Еще одна новая функция — Today. Это персонализированный центр, который будет показывать пользователю пропущенные события, требующие внимания задачи и другие актуальные дела. Функцию планируют запустить в приватном тестировании в Copilot в октябре.