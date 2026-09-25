Google хочет перенести ИИ-центры в космос

Искусственный интеллект требует все больше вычислительных мощностей, а вместе с ними электроэнергии и систем охлаждения. Google ищет способ частично вынести эту инфраструктуру за пределы Земли: компания готовится испытать спутник, который станет первым шагом в исследовании космических дата-центров для ИИ.

24 сентября Google сообщила, что на следующей неделе запустит прототип спутника в рамках Project Suncatcher — исследовательского проекта, призванного проверить, можно ли размещать большие вычислительные мощности для искусственного интеллекта в космосе, пишет Reuters

Google будет тестировать ИИ-вычисления на орбите

Идея состоит в том, чтобы в будущем размещать вычислительные системы на низкой околоземной орбите. Там спутники могут получать доступ к солнечному свету почти непрерывно, что потенциально позволит обеспечивать энергией ресурсоемкие ИИ-вычисления.

Подобные планы разрабатываются и другими компаниями. В частности, SpaceX и Starcloud также исследуют возможность развертывания дата-центров на низкой околоземной орбите.

Для Google одной из главных задач станет проверка системы охлаждения мощных чипов. В космическом вакууме невозможно использовать обычное охлаждение посредством воздушного потока, поэтому компания планирует соединить тепловые трубки с радиаторами.

Первый запуск не станет космическим дата-центром

Первый спутник Suncatcher не предназначен для демонстрации полноценного дата-центра. Google будет использовать миссию для сбора данных непосредственно на орбите и поиска возможных проблем в конструкции и работе системы.

В то же время, до коммерческого использования такой технологии еще далеко. Эксперты считают, что концепция может оставаться нерентабельной еще несколько лет из-за высокой стоимости запусков, инженерных сложностей и ограниченных возможностей производства спутников.