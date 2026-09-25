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Google хочет перенести ИИ-центры в космос

Технологии&Авто
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Google
Google
Искусственный интеллект требует все больше вычислительных мощностей, а вместе с ними электроэнергии и систем охлаждения. Google ищет способ частично вынести эту инфраструктуру за пределы Земли: компания готовится испытать спутник, который станет первым шагом в исследовании космических дата-центров для ИИ.
24 сентября Google сообщила, что на следующей неделе запустит прототип спутника в рамках Project Suncatcher — исследовательского проекта, призванного проверить, можно ли размещать большие вычислительные мощности для искусственного интеллекта в космосе, пишет Reuters.

Google будет тестировать ИИ-вычисления на орбите

Идея состоит в том, чтобы в будущем размещать вычислительные системы на низкой околоземной орбите. Там спутники могут получать доступ к солнечному свету почти непрерывно, что потенциально позволит обеспечивать энергией ресурсоемкие ИИ-вычисления.
Подобные планы разрабатываются и другими компаниями. В частности, SpaceX и Starcloud также исследуют возможность развертывания дата-центров на низкой околоземной орбите.
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Для Google одной из главных задач станет проверка системы охлаждения мощных чипов. В космическом вакууме невозможно использовать обычное охлаждение посредством воздушного потока, поэтому компания планирует соединить тепловые трубки с радиаторами.

Первый запуск не станет космическим дата-центром

Первый спутник Suncatcher не предназначен для демонстрации полноценного дата-центра. Google будет использовать миссию для сбора данных непосредственно на орбите и поиска возможных проблем в конструкции и работе системы.
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В то же время, до коммерческого использования такой технологии еще далеко. Эксперты считают, что концепция может оставаться нерентабельной еще несколько лет из-за высокой стоимости запусков, инженерных сложностей и ограниченных возможностей производства спутников.
В 2027 году Google планирует запустить еще два спутника. Их используют для тестирования высокоскоростных лазерных каналов связи, которые в будущем должны соединять отдельные вычислительные кластеры на орбите.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ИИGoogle
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