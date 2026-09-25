Citroën C3 и C3 Aircross получили «внедорожные» версии Outdoor (фото)

Citroen представил новые топовые комплектации Outdoor для моделей C3, C3 Aircross и электроквадрициклов Ami. Эксперты уже говорят, что благодаря такому решению Citroen теперь составит серьезную конкуренцию самому популярному в Европе внедорожнику Renault Sandero.

Об этом сообщает Autoevolution.

Как выглядят Citroën C3 и C3 Aircross Outdoor

Citroën представил новую комплектацию Outdoor, которая будет доступна для квадрицикла Ami, а также для базового хэтчбека C3 и субкомпактного кроссовера C3 Aircross, и предназначена для «повседневных приключений».

Citroën C3 и C3 Aircross в версии Outdoor — это новые флагманские модификации. Их отличают уникальные элементы дизайна: новый стиль переднего бампера (собственный для каждой модели), светодиодные противотуманные фары (у C3 Aircross), декоративные вставки цвета Infra Rouge, переделанный задний бампер, серые накладки, логотип Outdoor с персонажем-талисманом Migoo и новые17.

Citroën C3 Aircross

Цветовую гамму дополнил новый оттенок Sequoia Green. Также доступны Perla Nera Black, Mercury Grey, Banquise White и Bright Blue.

В салоне установлены сиденья Advanced Comfort с оригинальным графическим узором и прострочкой цвета Infra Rouge. В этом же цвете выполнены ремни безопасности и логотип на руле.

Какие двигатели получили новые модели

Модель C3 Outdoor предлагается с бензиновым двигателем, гибридной силовой установкой мощностью 110 л. или полностью электрическим приводом (запас хода до 323 км по циклу WLTP).

Для Citroen C3 Aircross предусмотрен еще более широкий выбор силовых агрегатов: бензиновый двигатель, гибридные установки мощностью 110 и 145 л.с., а также электрическая версия с запасом хода до 397 км (WLTP).

И наконец, квадрицикл Citroen Ami Outdoor получил такой же люк в крыше, как у Fiat Topolino Dolcevita, и новый цвет кузова Khaki Green. Модель оснащена белыми стальными дисками с белыми наклейками на колесных арках, наклейками и логотипом серии Outdoor, декоративной полосой в форме «улыбки» спереди и задним спойлером.

Citroën Ami

Отметим, что Citroën все более уверенно завоевывает нишу более доступных автомобилей в рамках концерна Stellantis, делая акцент не на минимальной цене, а на комфорте, оригинальном дизайне и наличии доступных электрифицированных версий.

Такие автомобили займут место в иерархии выше новой топовой версии Max, сочетая в себе уникальные элементы дизайна, фирменную графику и повышенный уровень комфорта.

В новой линейке Outdoor даже появился собственный персонаж — талисман по имени Мигу (Migoo), созданный в стиле комиксов и с ярким характером.