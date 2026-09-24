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Meta представила новый ИИ-гаджет, который может стать альтернативой смартфону

Технологии&Авто
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Марк Цукерберг с гаджетом Meta Charm
Марк Цукерберг с гаджетом Meta Charm, mashable.com
Meta стремится, чтобы для взаимодействия с искусственным интеллектом больше не нужен был смартфон. Компания показала Meta Charm — небольшое карманное устройство, которое постоянно готово общаться с пользователем через нового ИИ-помощника Muse.
О новинке рассказал глава Meta Марк Цукерберг, пишет Reuters.

Как будет работать Meta Charm

Новое устройство по размеру примерно как футляр Apple AirPods. Он имеет сенсорный экран диагональю около 2 дюймов и встроен 5G-модем.
Meta планирует начать поставки Charm к рождественским праздникам в декабре, однако цены устройства компания пока не назвала.
По словам Цукерберга, в небольшом гаджете будет доступен полный опыт взаимодействия с Muse, включая голосовые функции и аватары. Устройство можно будет носить с собой и обращаться в ИИ в любой момент.
Meta представила новый ИИ-гаджет, который может стать альтернативой смартфону

Что еще показала Meta

Meta также расширила возможности Muse в своих умных очках. ИИ-помощник получил функции взаимодействия с компьютером, а также интеграцию с такими сервисами и магазинами как Walmart, Best Buy и Gap.
Muse должно стать основным способом взаимодействия с очками Meta. С помощью голосовых команд пользователи смогут делать покупки, записываться на прием и выполнять другие задачи.
Кроме Charm, Meta представила первое устройство виртуальной реальности, по толщине напоминающее обычные очки. Он весит около 100 грамм, а аккумулятор и процессор вынесены в отдельный блок.
Устройство получило цену $1299 и должно выйти весной 2027 года. Он будет поддерживать управление с помощью взгляда, голоса и жестов. Meta рассчитывает, что меньший вес поможет сделать VR-устройства более удобными для длительного использования.
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Компания также показала Ray-Ban Meta Audio — умные очки без камер. Они смогут записывать аудио, но без такого же светового индикатора записи, который есть в очках с камерой. Поэтому уже возникают вопросы относительно конфиденциальности.
Новые очки поступят в продажу 13 октября по цене от $349. Это на $100 дешевле актуальной версии Ray-Ban Meta с камерами.
Отказ от камер позволил Meta сделать очки тоньше и легче. Они весят примерно столько же, как мяч для гольфа, а время работы от одного заряда увеличилось до 12 часов против девяти часов у третьего поколения Ray-Ban Meta.
В то же время, отсутствие камер может уменьшить привлекательность устройства, ведь фотографирование и видеосъемка являются одними из самых популярных функций умных очков. Кроме того, Ray-Ban Meta Audio будут конкурировать с аудиоустройствами типа AirPods.
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Meta объясняет, что конфиденциальность была не единственной причиной отказа от камер. В компании отмечают, что аудио является самой популярной функцией ее очков, поскольку они позволяют слушать звук без изолирования от окружающего мира.
В то же время вопросы приватности остаются актуальными. Эксперты отмечают, что даже очки без камер могут использоваться для записи аудио без согласия людей. Именно поэтому то, как технологические компании будут решать вопросы согласия и оповещения о записи, может повлиять на дальнейшее распространение таких устройств.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
MetaИИСмартфоны
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