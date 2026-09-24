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Массированные атаки повредили узлы интернет-провайдеров и дата-центры в Киеве

Технологии&Авто
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Повреждены дата-центры и оборудование хостинг-провайдеров
Повреждены дата-центры и оборудование хостинг-провайдеров
российские удары по Киеву 23−24 сентября повредили объекты телекоммуникационной инфраструктуры и дата-центры. Из-за этого перебои с интернетом возникли у клиентов не менее шести провайдеров и хостинг-компаний.
Об этом сообщает «Слово и дело».
После очередной массированной атаки рф в Киеве был поврежден основной сетевой узел провайдера Etherlink. Компания обслуживает абонентов, в частности, в центральных районах столицы и Вышгороде, предоставляя услуги интернета, IPTV и другие цифровые сервисы.
Из-за повреждения оборудования часть клиентов осталась без доступа в интернет. В службе поддержки Etherlink заявили, что оперативно восстановить оборудование на предыдущей площадке невозможно, поэтому компания переносит ядро ​​сети на другую локацию.
«Из-за повреждения основного узла интернет пока отсутствует. Ядро сети будет перенесено на другое место, ищем соответствующую локацию», — сообщили в компании.
Специалисты уже занимаются поиском новой площадки и развертыванием сетевого оборудования. Точных сроков восстановления услуг провайдер не называет.

Какие провайдеры сообщили о повреждении

Также о проблемах после ударов сообщали другие провайдеры. В частности, UTELS заявил о повреждении киевского дата-центра, где было размещено основное оборудование компании. Специалисты работают над восстановлением оборудования и сетей. В компании не назвали точных сроков полного возобновления услуг.
В «Паутине» сообщили о повреждении одного из своих дата-центров и аварийных работах в сети. Аварийные бригады работают над восстановлением сети.
Crazy Network заявил о попадании в центральный киевский узел обмена трафиком. Поэтому проблемы с интернетом и телефонией возникли у части абонентов в Киеве, Винницкой и Хмельницкой областях.

Повреждены дата-центры и оборудование хостинг-провайдеров

В результате российских атак также пострадали киевские дата-центры. В частности, повреждено оборудование хостинг-провайдера Cityhost. Отдельный дата-центр, где были размещены мощности MiroHost, потерпел значительные разрушения.
По данным Министерства цифровой трансформации, из-за повреждений телекоммуникационной инфраструктуры после российских атак проблемы с интернетом возникли примерно у 100 тысяч домохозяйств в Киеве и Киевской области.
Как известно, повреждения сетевой инфраструктуры могут сказаться не только на стабильности связи, но и на его стоимости для потребителей.
Владелец киевского провайдера UTELS Александр Полюдов заявил, что после масштабных атак компаниям будет сложно и дальше удерживать ежемесячные тарифы на уровне 300−350 гривен.
По его словам, расходы провайдеров на восстановление сетей, резервирование оборудования и обеспечение стабильной работы инфраструктуры увеличиваются. Поэтому нынешние тарифы могут оказаться недостаточными для покрытия расходов.
По материалам:
Слово і Діло
Киев
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