Массированные атаки повредили узлы интернет-провайдеров и дата-центры в Киеве

российские удары по Киеву 23−24 сентября повредили объекты телекоммуникационной инфраструктуры и дата-центры. Из-за этого перебои с интернетом возникли у клиентов не менее шести провайдеров и хостинг-компаний.

Об этом сообщает «Слово и дело».

После очередной массированной атаки рф в Киеве был поврежден основной сетевой узел провайдера Etherlink. Компания обслуживает абонентов, в частности, в центральных районах столицы и Вышгороде, предоставляя услуги интернета, IPTV и другие цифровые сервисы.

Из-за повреждения оборудования часть клиентов осталась без доступа в интернет. В службе поддержки Etherlink заявили , что оперативно восстановить оборудование на предыдущей площадке невозможно, поэтому компания переносит ядро ​​сети на другую локацию.

«Из-за повреждения основного узла интернет пока отсутствует. Ядро сети будет перенесено на другое место, ищем соответствующую локацию», — сообщили в компании.

Специалисты уже занимаются поиском новой площадки и развертыванием сетевого оборудования. Точных сроков восстановления услуг провайдер не называет.

Какие провайдеры сообщили о повреждении

Также о проблемах после ударов сообщали другие провайдеры. В частности, UTELS заявил о повреждении киевского дата-центра, где было размещено основное оборудование компании. Специалисты работают над восстановлением оборудования и сетей. В компании не назвали точных сроков полного возобновления услуг.

В «Паутине» сообщили о повреждении одного из своих дата-центров и аварийных работах в сети. Аварийные бригады работают над восстановлением сети.

Crazy Network заявил о попадании в центральный киевский узел обмена трафиком. Поэтому проблемы с интернетом и телефонией возникли у части абонентов в Киеве, Винницкой и Хмельницкой областях.

Повреждены дата-центры и оборудование хостинг-провайдеров

В результате российских атак также пострадали киевские дата-центры. В частности, повреждено оборудование хостинг-провайдера Cityhost. Отдельный дата-центр, где были размещены мощности MiroHost, потерпел значительные разрушения.

По данным Министерства цифровой трансформации, из-за повреждений телекоммуникационной инфраструктуры после российских атак проблемы с интернетом возникли примерно у 100 тысяч домохозяйств в Киеве и Киевской области.

Как известно, повреждения сетевой инфраструктуры могут сказаться не только на стабильности связи, но и на его стоимости для потребителей.

Владелец киевского провайдера UTELS Александр Полюдов заявил , что после масштабных атак компаниям будет сложно и дальше удерживать ежемесячные тарифы на уровне 300−350 гривен.