SpaceXAI выпустила Grok 4.7 для программирования и сложных рабочих задач

SpaceXAI представила Grok 4.7 — новую модель искусственного интеллекта, которую компания позиционирует как сильнейшую версию для программирования и сложных рабочих задач. Модель рассчитана, в частности, на длительные процессы, во время которых необходимо самостоятельно анализировать информацию, работать с файлами, выполнять команды и проверять результаты.

О запуске сообщает SpaceXAI.

Grok 4.7 лучше справляется с длинными задачами

Компания называет Grok 4.7 своей сильнейшей моделью для программирования и интеллектуальной работы, например анализа информации, работы с документами и исследований.

Чтобы прокачать новую версию, SpaceXAI взяла большую базовую модель и дольше доучила ее на сложных задачах, где недостаточно просто выдать один ответ. Модели нужно было пройти несколько шагов: разобраться в задаче, выбрать нужные действия, выполнить их и проверить результат. Разработчики утверждают, что Grok 4.7 теперь лучше справляется именно с такими длинными цепочками работы и чаще замечает собственные ошибки.

Это заметно и в тестах, где ИИ должно делать схожие действия: самостоятельно разбираться с заданием, работать с файлами и запускать нужные команды. К примеру, в Terminal-Bench результат Grok почти удвоился — с 20,3% до 38%. А в CursorBench 4.0, где модели выполняют длительные задания по программированию, — с 40,4% до 46,3%.

Впрочем, Claude Fable 5.1 в таких задачах пока сильнее. В том же Terminal-Bench он набрал 57,9%. Но в отдельных тестах по программированию, электротехнике и юридическим задачам Grok показывает результаты на уровне или выше Claude. Также стоит отметить, что пока это бенчмарки, опубликованные компанией SpaceXAI.

Сколько стоит Grok 4.7

Базовая цена Grok 4.7 через API осталась такой же, как у Grok 4.6: $2 за миллион входных и $6 за миллион выходных токенов. А Claude Fable 5.1 стоит $10 и $50 соответственно. Впрочем, Grok 4.7 имеет контекстное окно на 500 000 токенов, и если запрос превышает 200 000 токенов, SpaceXAI удваивает тариф до $4 за миллион входных и $12 за миллион выходных токенов.