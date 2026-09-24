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SpaceXAI выпустила Grok 4.7 для программирования и сложных рабочих задач

Технологии&Авто
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Grok 4.7
Grok 4.7
SpaceXAI представила Grok 4.7 — новую модель искусственного интеллекта, которую компания позиционирует как сильнейшую версию для программирования и сложных рабочих задач. Модель рассчитана, в частности, на длительные процессы, во время которых необходимо самостоятельно анализировать информацию, работать с файлами, выполнять команды и проверять результаты.
О запуске сообщает SpaceXAI.

Grok 4.7 лучше справляется с длинными задачами

Компания называет Grok 4.7 своей сильнейшей моделью для программирования и интеллектуальной работы, например анализа информации, работы с документами и исследований.
Чтобы прокачать новую версию, SpaceXAI взяла большую базовую модель и дольше доучила ее на сложных задачах, где недостаточно просто выдать один ответ. Модели нужно было пройти несколько шагов: разобраться в задаче, выбрать нужные действия, выполнить их и проверить результат. Разработчики утверждают, что Grok 4.7 теперь лучше справляется именно с такими длинными цепочками работы и чаще замечает собственные ошибки.
Это заметно и в тестах, где ИИ должно делать схожие действия: самостоятельно разбираться с заданием, работать с файлами и запускать нужные команды. К примеру, в Terminal-Bench результат Grok почти удвоился — с 20,3% до 38%. А в CursorBench 4.0, где модели выполняют длительные задания по программированию, — с 40,4% до 46,3%.
Впрочем, Claude Fable 5.1 в таких задачах пока сильнее. В том же Terminal-Bench он набрал 57,9%. Но в отдельных тестах по программированию, электротехнике и юридическим задачам Grok показывает результаты на уровне или выше Claude. Также стоит отметить, что пока это бенчмарки, опубликованные компанией SpaceXAI.
SpaceXAI выпустила Grok 4.7 для программирования и сложных рабочих задач

Сколько стоит Grok 4.7

Базовая цена Grok 4.7 через API осталась такой же, как у Grok 4.6: $2 за миллион входных и $6 за миллион выходных токенов. А Claude Fable 5.1 стоит $10 и $50 соответственно. Впрочем, Grok 4.7 имеет контекстное окно на 500 000 токенов, и если запрос превышает 200 000 токенов, SpaceXAI удваивает тариф до $4 за миллион входных и $12 за миллион выходных токенов.
Попробовать Grok 4.7 можно через API SpaceXAI, Grok Build, OpenRouter, Vercel и Cloudflare, а также в Cursor. Есть и отдельная версия Fast: она соответствует примерно вдвое быстрее, но и стоит вдвое дороже. Пока она доступна только в Cursor и Grok Build.
По материалам:
dev.ua
ИИТехнологии
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