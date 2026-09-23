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Anthropic представила более дешевую и более мощную ИИ-модель Claude Opus 5.5

Технологии&Авто
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Claude Opus 5.5
Claude Opus 5.5
Anthropic представила Claude Opus 5.5 — первую модель новой линейки Claude 5.5. Она ориентирована на выполнение сложных задач по программированию, автоматизации бизнес-процессов и аналитике. В то же время, ее эксплуатация стоит почти вдвое дешевле, чем использование предыдущего поколения.
Об этом сообщается в блоге разработчиков Anthropic.

Claude Opus 5.5 стала дешевле и быстрее

Новая модель требует меньше вычислительных ресурсов, благодаря чему стоимость ее эксплуатации снизилась на 40% по сравнению с Opus 5. Скорость генерации ответов выросла более чем на 30%. Цена входных токенов составляет $4 за миллион, а выходных — $20 за миллион. Чтение из кэша стоит $0,20 за миллион токенов, что на 60% дешевле, чем в предыдущей версии.
Во время предыдущих тестов Opus 5.5 продемонстрировала существенный прогресс в работе со сложным кодом. В частности, в тестах по оптимизации веб-приложения модель успешно сократила время загрузки страниц в 39 случаях из 40.
«Один из тестировщиков завершил миграцию кода в объеме 680 000 строк менее чем за день — работа, на которую инженерной команде понадобились бы недели», — отмечают в компании.
Anthropic представила более дешевую и более мощную ИИ-модель Claude Opus 5.5

Anthropic ужесточила требования к безопасности

Отдельное внимание Anthropic уделила безопасности и выравниванию поведения нейросети. Проверку проводили внешние эксперты, в частности, из организаций Frontier Design и METR. По результатам автоматизированного аудита модель оказалась более устойчивой к попыткам взлома из-за инъекции подсказок (prompt injection) и менее склонна к выполнению необратимых действий вне определенных границ.
Из-за высоких возможностей в области биологии и кибербезопасности допуск к Opus 5.5 в этих областях будет предоставляться по специальным программам верификации исследователей и специалистов.
Для подписчиков тарифных планов Pro, Max, Team и Enterprise компания увеличила пятичасовые лимиты использования, а также добавила функцию сохранения и гибкого сброса лимита операций.
Anthropic анонсировала, что в ближайшие недели линейку дополнят еще две новые модели — Claude Sonnet 5.5 и Claude Haiku 5.5.
По материалам:
dev.ua
ИИAnthropicClaude
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