Anthropic представила более дешевую и более мощную ИИ-модель Claude Opus 5.5

Anthropic представила Claude Opus 5.5 — первую модель новой линейки Claude 5.5. Она ориентирована на выполнение сложных задач по программированию, автоматизации бизнес-процессов и аналитике. В то же время, ее эксплуатация стоит почти вдвое дешевле, чем использование предыдущего поколения.

Об этом сообщается в блоге разработчиков Anthropic.

Claude Opus 5.5 стала дешевле и быстрее

Новая модель требует меньше вычислительных ресурсов, благодаря чему стоимость ее эксплуатации снизилась на 40% по сравнению с Opus 5. Скорость генерации ответов выросла более чем на 30%. Цена входных токенов составляет $4 за миллион, а выходных — $20 за миллион. Чтение из кэша стоит $0,20 за миллион токенов, что на 60% дешевле, чем в предыдущей версии.

Во время предыдущих тестов Opus 5.5 продемонстрировала существенный прогресс в работе со сложным кодом. В частности, в тестах по оптимизации веб-приложения модель успешно сократила время загрузки страниц в 39 случаях из 40.

«Один из тестировщиков завершил миграцию кода в объеме 680 000 строк менее чем за день — работа, на которую инженерной команде понадобились бы недели», — отмечают в компании.

Anthropic ужесточила требования к безопасности

Отдельное внимание Anthropic уделила безопасности и выравниванию поведения нейросети. Проверку проводили внешние эксперты, в частности, из организаций Frontier Design и METR. По результатам автоматизированного аудита модель оказалась более устойчивой к попыткам взлома из-за инъекции подсказок (prompt injection) и менее склонна к выполнению необратимых действий вне определенных границ.

Из-за высоких возможностей в области биологии и кибербезопасности допуск к Opus 5.5 в этих областях будет предоставляться по специальным программам верификации исследователей и специалистов.

Для подписчиков тарифных планов Pro, Max, Team и Enterprise компания увеличила пятичасовые лимиты использования, а также добавила функцию сохранения и гибкого сброса лимита операций.