Подержанный автомобиль до $15 тысяч: 5 моделей, на которые советуют обратить внимание Сегодня 02:56 — Технологии&Авто Подержанный недорогой автомобиль

Бюджет в $15 тысяч позволяет рассматривать несколько популярных моделей б/у автомобилей, в том числе Honda, Toyota, Nissan и Kia. Эксперты назвали пять машин, которые могут быть интересны покупателям благодаря долговечности и надежности.

Об этом говорится в материале GOBankingRates

Автоэксперт и механик Крис Пайл из JustAnswer подчеркнул, что при покупке подержанного автомобиля не стоит ограничиваться внешним обзором. Машину следует тщательно проверить с технической стороны.

Honda Accord 2018 года



, www.caranddriver.com

Honda Accord 2018 года Пайл назвал хорошим вариантом для покупки. По его словам, автомобиль может проехать более 150 тысяч миль.

Механик с более чем 20-летним опытом советует перед покупкой Accord, как и любого другого подержанного авто, проводить полную проверку. Особое внимание следует уделить двигателю и трансмиссии.

Honda Civic 2021 года

honda-civic.infocar.ua

В список также попала Honda Civic. По словам Пайла, эти автомобили хорошо собраны и могут служить долго.

В то же время Civic хорошо сохраняет свою стоимость. Поэтому за $15 тысяч покупателям, вероятно, придется искать более старый автомобиль или экземпляр с большим пробегом.

Эксперт автомобильной отрасли Мелани Муссон также рекомендовала Civic из-за его надежности и долговечности. По ее словам, Civic чаще многих похожих моделей преодолевает 300 тысяч миль.

Toyota Corolla 2023 года

www.edmunds.com

Среди моделей Toyota Пайл выделил Corolla в 2023 году. Он считает ее хорошо собранной и рассчитанной на длительную эксплуатацию.

Как и Civic, Corolla сохраняет высокую цену. Поэтому в бюджете до $15 тысяч покупателям придется обращать внимание на старшие экземпляры или автомобили с большим пробегом.

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Эндрю Локенаут из Fluent in Finance отметил, что рынок будет напряженным в течение 2026 года, а потенциальные пошлины могут дополнительно повысить цены на подержанные автомобили.

По его словам, если найдется надежная Toyota или Honda дешевле $15 тысяч с подтвержденной историей обслуживания и пробегом до 100 тысяч миль, такое предложение следует рассматривать сразу.

Nissan Altima 2022 года

www.guideautoweb.com

Nissan Altima 2022 Пайл поставил в один ряд с Honda Civic и Toyota Corolla.

Эксперт назвал модель хорошо собранной, надежной и долговечной. Altima стала четвёртым автомобилем в списке моделей, которые специалисты советуют рассматривать покупателям с бюджетом до $15 тысяч.

Kia Sorento 2020 года

Пятым вариантом стала Kia Sorento в 2020 году. Пайл положительно отозвался о модели и отметил, что многие Kia хорошо собраны и нормально работают даже с большим пробегом.

У самого механика есть Kia Sorento 2013 года, которая, по его словам, работает без проблем после 142 тысяч миль пробега.

На что обратить внимание перед покупкой

Пайл призвал покупателей не ориентироваться только на внешний вид, цену или репутацию конкретной модели. Даже автомобиль, известный своей долговечностью, может иметь скрытые проблемы.

По словам механика, машина может протекать в салон во время дождя, перегреваться во время длительных поездок или иметь другие неисправности, которые не всегда заметны во время обычного осмотра.