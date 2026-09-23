0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Подержанный автомобиль до $15 тысяч: 5 моделей, на которые советуют обратить внимание

Технологии&Авто
28
Подержанный недорогой автомобиль
Подержанный недорогой автомобиль
Бюджет в $15 тысяч позволяет рассматривать несколько популярных моделей б/у автомобилей, в том числе Honda, Toyota, Nissan и Kia. Эксперты назвали пять машин, которые могут быть интересны покупателям благодаря долговечности и надежности.
Об этом говорится в материале GOBankingRates.
Автоэксперт и механик Крис Пайл из JustAnswer подчеркнул, что при покупке подержанного автомобиля не стоит ограничиваться внешним обзором. Машину следует тщательно проверить с технической стороны.

Honda Accord 2018 года

<br>

, www.caranddriver.com
Honda Accord 2018 года Пайл назвал хорошим вариантом для покупки. По его словам, автомобиль может проехать более 150 тысяч миль.
Механик с более чем 20-летним опытом советует перед покупкой Accord, как и любого другого подержанного авто, проводить полную проверку. Особое внимание следует уделить двигателю и трансмиссии.

Honda Civic 2021 года

Подержанный автомобиль до $15 тысяч: 5 моделей, на которые советуют обратить внимание
honda-civic.infocar.ua
В список также попала Honda Civic. По словам Пайла, эти автомобили хорошо собраны и могут служить долго.
В то же время Civic хорошо сохраняет свою стоимость. Поэтому за $15 тысяч покупателям, вероятно, придется искать более старый автомобиль или экземпляр с большим пробегом.
Эксперт автомобильной отрасли Мелани Муссон также рекомендовала Civic из-за его надежности и долговечности. По ее словам, Civic чаще многих похожих моделей преодолевает 300 тысяч миль.

Toyota Corolla 2023 года

Подержанный автомобиль до $15 тысяч: 5 моделей, на которые советуют обратить внимание
www.edmunds.com
Среди моделей Toyota Пайл выделил Corolla в 2023 году. Он считает ее хорошо собранной и рассчитанной на длительную эксплуатацию.
Как и Civic, Corolla сохраняет высокую цену. Поэтому в бюджете до $15 тысяч покупателям придется обращать внимание на старшие экземпляры или автомобили с большим пробегом.
Читайте также
Эндрю Локенаут из Fluent in Finance отметил, что рынок будет напряженным в течение 2026 года, а потенциальные пошлины могут дополнительно повысить цены на подержанные автомобили.
По его словам, если найдется надежная Toyota или Honda дешевле $15 тысяч с подтвержденной историей обслуживания и пробегом до 100 тысяч миль, такое предложение следует рассматривать сразу.

Nissan Altima 2022 года

Подержанный автомобиль до $15 тысяч: 5 моделей, на которые советуют обратить внимание
www.guideautoweb.com
Nissan Altima 2022 Пайл поставил в один ряд с Honda Civic и Toyota Corolla.
Эксперт назвал модель хорошо собранной, надежной и долговечной. Altima стала четвёртым автомобилем в списке моделей, которые специалисты советуют рассматривать покупателям с бюджетом до $15 тысяч.

Kia Sorento 2020 года

<a href="https://www.caranddriver.com/kia/sorento-2020">www.caranddriver.com/kia/sorento-2020</a>
www.caranddriver.com/kia/sorento-2020
Пятым вариантом стала Kia Sorento в 2020 году. Пайл положительно отозвался о модели и отметил, что многие Kia хорошо собраны и нормально работают даже с большим пробегом.
У самого механика есть Kia Sorento 2013 года, которая, по его словам, работает без проблем после 142 тысяч миль пробега.
Место для вашей рекламы

На что обратить внимание перед покупкой

Пайл призвал покупателей не ориентироваться только на внешний вид, цену или репутацию конкретной модели. Даже автомобиль, известный своей долговечностью, может иметь скрытые проблемы.
По словам механика, машина может протекать в салон во время дождя, перегреваться во время длительных поездок или иметь другие неисправности, которые не всегда заметны во время обычного осмотра.
Поэтому перед покупкой подержанного авто эксперт советует проводить полную техническую проверку.
По материалам:
Фокус
АвтоЛегковые автомобили
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems