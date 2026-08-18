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Toyota разрабатывает «умную» коробку передач

Технологии&Авто
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Toyota
Toyota
Toyota изучает новую систему управления переключением передач, которая может лучше реагировать на водителя и даже запоминать его пожелания.
Соответствующий патент обнаружил и опубликовал информацию из него авторесурс CarBuzz.

Что это значит

Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) с возможностью ручного переключения существует уже давно, но по-настоящему качественными они стали лишь в последние годы. Особенно хороши они у Porsche, автомобили которого отличаются почти полным управлением с помощью подрулевых лепестков на автоматических коробках передач с гидротрансформатором, а также отлично зарекомендовала себя система Tiptronic от VW.
Проблема этих систем состоит в том, что они пытаются оградить автомобиль от водителя.
«Если вы хотите включить вторую передачу на скорости 100 миль в час, автомобиль с удовольствием позволит вам резко переключиться на низшую передачу и одновременно разорвет двигатель на миллион кусочков. Автоматическая коробка передач этого не позволит. То же произойдет и в обратном направлении: механическая коробка передач с удовольствием хода, заглушая двигатель. Автоматическая коробка передач с подрулевыми лепестками этого не сделает», — отмечают обозреватели ресурса.
На этом фоне новое изобретение Toyota позволит водителю запоминать «невыполняемые запросы», а затем выполнять их позже.
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В то время как обычные автомобили просто проигнорируют запрос на переключение на более низкую передачу во время резкого торможения, когда обороты еще слишком высоки, новое изобретение Toyota этого не сделает. Оно запомнит запрос, и как только обороты упадут, оно выберет эту передачу. Задержка может составлять всего секунду или даже меньше.
Идея Toyota также предполагает активное изменение оборотов двигателя, при которых допускается переключение на более низкую передачу.
Во время резкого торможения двигатель будет замедляться. Поэтому, возможно, вместо переключения на более низкую передачу, которое позволит достичь всего 6000 об/мин на двигателе с красной зоной в 7000 об/мин, во время резкого торможения это позволит достичь 6500 или даже больше.
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Это также позволит переключаться на обороты, немного превышающие красную зону, зная, что резкое торможение снизит конечную скорость двигателя за короткий промежуток времени, необходимый для переключения. Таким образом можно сохранить двигатель, но повысить чувствительность.
Еще одно преимущество системы состоит в том, что она позволит предотвратить автоматическое переключение на более высокую передачу, которое происходит при прекращении разгона или разгона в красную зону.
По материалам:
Фокус
АвтоТехнологии
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