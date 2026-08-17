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SpaceX приобрела ИИ-стартап Cursor за $60 млрд

Технологии&Авто
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SpaceX приобрела ИИ-стартап Cursor за $60 млрд
SpaceX приобрела ИИ-стартап Cursor за $60 млрд
SpaceX завершила приобретение Cursor — стартапа, который разрабатывает популярные инструменты искусственного интеллекта для программирования. После закрытия сделки, компания присоединяется к SpaceXAI и присоединится к развитию Grok и новых ИИ-сервисов.
О завершении сделки сообщили в Cursor.

Что известно о сделке

Процесс приобретения начался еще в апреле, когда компании сотрудничали в обучении моделей Cursor. В июне о предстоящей сделке объявили публично, а теперь ее официально закрыли.
После присоединения к SpaceXAI стартап, по словам его представителей, получил доступ к огромному парку графических процессоров. Дополнительные вычислительные ресурсы планируют использовать для создания и обучения более мощных моделей, снижая стоимость их использования для клиентов.
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Команда Cursor также будет работать над развитием Grok, Grok Build, Grok Bot и Grok API, параллельно продолжая совершенствовать свои продукты для программистов.
Согласно приведенным данным, SpaceX потратила на приобретение стартапа $60 млрд. Ранее компания объединилась с xAI, которая впоследствии получила название SpaceXAI.
Одним из первых результатов сотрудничества SpaceXAI и Cursor стала модель Grok 4.5. Ее позиционируют как решения для программирования, работы с данными и агентных систем с более низкой стоимостью выполнения задач.
По материалам:
pravdatutnews.com
SpaceXИИСтартап
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