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Apple признала устаревшими еще два гаджета

Технологии&Авто
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iPhone X
iPhone X
Спустя почти девять лет после выхода iPhone X Apple официально перевела легендарный смартфон в категорию устаревших устройств. Вместе с ним этот статус получил и 15-дюймовый MacBook Pro в 2018 году.

Ремонтировать старые устройства станет сложнее

После перехода в категорию устаревших Apple обычно прекращает поставлять оригинальные запчасти. Поэтому авторизованные сервисные центры уже не могут выполнять большинство ремонтов. Обычно компания предоставляет устройству такой статус через семь лет после завершения его продаж.
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Что касается программного обеспечения, последней версией для iPhone X стала iOS 16.7.16, а 15-дюймовый MacBook Pro 2018 получал обновления до macOS 15.7.7. Новых обширных версий операционных систем для этих устройств ожидать не стоит.
В то же время iPhone X и MacBook Pro продолжат работу. Владельцы могут пользоваться ими и далее, но со временем ремонт станет сложнее, а совместимость с новыми программами и сервисами будет постепенно ухудшаться.
По материалам:
itechua
AppleiPhone
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