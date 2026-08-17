4 бренда смартфонов, которые оставят владельцев без новых версий Android Сегодня 04:33 — Технологии&Авто

Срок программной поддержки Android-смартфона может сильно отличаться

Срок программной поддержки Android-смартфона может сильно отличаться в зависимости от производителя. Пока Google и Samsung предлагают для актуальных моделей 6−7 лет поддержки, некоторые бренды ограничиваются только одним или двумя обновлениями системы.

О четырех брендах Android-смартфонов с кратчайшей поддержкой обновлениями пишет BGR.

Motorola

Даже флагманские смартфоны Motorola могут получать всего два года новых версий Android и до трех лет патчей безопасности. В среднем ценовом сегменте ситуация еще более сложная: такие модели обычно получают одно большое обновление Android и два года поправок безопасности, хотя есть и исключения.

Кроме того, Motorola иногда выпускает обновления с задержкой, поэтому обещанный апдейт может поступить на устройство гораздо позже.

В то же время более короткий срок поддержки компания компенсирует ценой. Смартфоны серии Moto G часто стоят менее 200 долларов и предлагают хорошую автономность и достойные камеры.

Xiaomi

В 2026 году Xiaomi увеличила срок поддержки некоторых моделей. В частности, Xiaomi 14 и Xiaomi 15 получили до пяти лет программной поддержки, а Poco F6 — четыре года.

В то же время, бюджетные смартфоны компании преимущественно остаются на схеме с двумя-тремя годами поддержки, причем без четких официальных гарантий.

По цене менее 300 долларов модели Redmi Note или Poco X могут предлагать AMOLED-дисплей, быструю зарядку мощностью более 67 Вт и достойную камеру.

TCL

TCL преимущественно работает в среднем ценовом сегменте, а ее смартфоны получают программную поддержку не больше двух лет. Были и случаи, когда отдельная модель вообще не получала следующей версии Android.

Одной из главных особенностей бренда остается технология Nxtpaper, которая делает изображение похожим на экран электронной книги и может быть удобно для длительного чтения.

К примеру, TCL 60 XE Nxtpaper имеет 8 ГБ оперативной памяти, дисплей с частотой 120 Гц и 256 ГБ встроенной памяти.

RedMagic

Начиная с RedMagic 11 Pro, компания предлагает два больших обновления Android и три года патчей безопасности. У более старых моделей срок поддержки определялся индивидуально, поэтому заранее предугадать его было сложнее.

Для смартфона с флагманским процессором два больших обновления означают, что вышедшая из Android 15 модель завершит поддержку новых версий на Android 17, даже если ее характеристики будут оставаться актуальными дольше.

В то же время RedMagic предлагает мощную оснастку. RedMagic 11 Pro стоимостью около 699 долларов получил Snapdragon 8 Elite Gen 5, 24 ГБ оперативной памяти, AMOLED-дисплей с частотой 144 Гц и аккумулятор емкостью 7500 мАч.

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