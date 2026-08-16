Европа стала оценивать смартфоны по устойчивости к падениям Сегодня 06:47 — Технологии&Авто

Смартфоны бросают с высоты одного метра, после чего проверяют их работоспособность

Новая европейская этикетка для смартфонов теперь содержит не только информацию об автономности, ремонтопригодности и защите от воды, но и классе устойчивости устройства к падениям. Чтобы его определить, смартфоны бросают с высоты в один метр, после чего проверяют их работоспособность. По результатам испытаний устройствам присваивают класс от A до D.

Как смартфонам присваивают класс устойчивости

Для обычных смартфонов класс A означает по меньшей мере 270 успешных падений, B — от 180 до 269, C — от 90 до 179, а D — от 45 до 89. Последний вариант не означает, что смартфон «провалил» тест: 45 падений являются минимальным требованием для продажи таких устройств на рынке ЕС.

Для складных смартфонов действуют отдельные нормативы для сложенного и вскрытого состояния.

Испытания проводят на пяти устройствах одной модели, а результат засчитывается, если необходимое количество падений выдержали по меньшей мере четыре из них. 270 падений в лаборатории не означают, что смартфон гарантированно переживет 270 падений в реальной жизни.

На результат влияют поверхность, угол удара и место приземления.

Самый интересный нюанс состоит в том, что трещина не всегда означает провал теста. Если после падения смартфон продолжает полностью и безопасно работать, некоторые трещины экрана, рамки или задней панели могут не считаться критическим дефектом. То есть высокий класс не гарантирует, что корпус останется без царапин или повреждений.

На что обращать внимание при выборе смартфона

Оценку следует рассматривать только как показатель результатов стандартизированного теста. Еще полезнее проверять фактическое количество успешных падений конкретной модели в европейской базе EPREL через QR-код на этикетке.

Также важно смотреть на другие характеристики — IP-защиту, ресурс батареи и ремонтопригодность. Вместе они дают гораздо более точное представление о долговечности смартфона.

iTechua По материалам:

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