Смартфоны дорожают из-за дефицита памяти: рынок ждет спада

Мировые продажи смартфонов во втором квартале 2026 сократились на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одной из причин стало удорожание оперативной памяти, что привело к росту цен на устройства и ослаблению потребительского спроса.
Об этом говорится в исследовании FDM CSS Insight, передает newselectronics.
Это уже второй квартал подряд, в котором производители сталкиваются с постоянным давлением из-за дефицита оперативной памяти и роста цен на полупроводники.
Производители смартфонов продолжают обеспечивать поставки компонентов и наращивать запасы в ожидании дальнейшего роста расходов, ожидаемого позже в этом году.
Смартфоны дорожают из-за дефицита памяти
В целом средние цены продаж смартфонов выросли на 13% по сравнению с предыдущим кварталом, что обусловлено как более высокими производственными затратами, так и переходом к премиальным устройствам.
Большинство крупных производителей повысили цены, однако Apple сохранила ценообразование относительно стабильным. Ожидается, что компания также столкнется с давлением на расходы в ближайшие месяцы.
Уменьшение разницы в ценах между Android и iOS создало для Apple возможность привлечь пользователей, ранее исключенных из ее экосистемы по цене.
Рынок смартфонов может сократиться на 12%
Аналитики говорят, что результаты рынка в течение первой половины года были лучше, чем ожидалось. Однако исследование прогнозирует, что рынок смартфонов сократится на 12% до конца 2026 года, а дефицит оперативной памяти будет продолжаться до 2028 года.
Также спад рынка отличается географически: Северная Америка и Европа претерпели относительно незначительный спад, что поддерживалось постоянным спросом на премиальные смартфоны.
В то же время развивающиеся рынки зафиксировали более резкое падение продаж, поскольку потребители столкнулись со значительным ростом цен и отложили покупки либо обратились к более дешевым альтернативам.
Спрос на подержанные смартфоны растет
На фоне удорожания новых устройств вторичный рынок смартфонов во втором квартале вырос на 3%.
По итогам всего 2026 года аналитики ожидают его рост на 9%. Причиной называют удорожание новых смартфонов, из-за чего потребители все чаще обращаются к подержанным моделям.