Спрос на электромобили упал на 44%: какие авто покупали в июле Сегодня 19:00 — Технологии&Авто

Спрос на электромобили упал на 44%: какие авто покупали в июле

В прошлом месяце украинский автопарк пополнили более 3,9 тыс. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV).

Об этом сообщает Укравтопром

По отношению к июлю 2025 года спрос на электромобили упал на 44%.

Основное количество реализуемых за месяц BEV составляли легковые авто — 3756 ед., Из которых 423 ед. были новыми (-73%), а 3333 авто — подержанными (-37%).

Среди 172 коммерческих BEV новыми были только 14 ед. (в июле 2025 г. из 176 ед. новыми были 20 авто).

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Сделано с помощью ИИ finance.ua

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По данным «Укравтопрома», по сравнению с июлем прошлого года количество таких авто выросло на 1%. Мы писали , что украинцы продолжают активно покупать подержанные автомобили из-за границы. Только в июле на украинские номера поставили 22,6 тыс. легковушек с пробегом.По данным «Укравтопрома», по сравнению с июлем прошлого года количество таких авто выросло на 1%.

В то же время в первом полугодии 2026 года в странах Европейского Союза было реализовано почти 5,9 млн новых легковых автомобилей. Наибольший спрос зафиксировали в Германии, в то время как меньше всего новых машин приобрели жители Мальты.

Крупнейшим автомобильным рынком ЕС остается Германия. За шесть месяцев там зарегистрировали около 1,5 млн новых легковушек. Это на 5,8% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

В пятерку крупнейших рынков также вошли:

Германия — 1 484 393 авто (+5,8%);

Италия — 936 045 (+9,5%);

Франция — 857 165 (+1,8%);

Испания — 647 711 (+6,2%);

Польша — 312 033 (+9,4%).

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