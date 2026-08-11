Спрос на электромобили упал на 44%: какие авто покупали в июле
В прошлом месяце украинский автопарк пополнили более 3,9 тыс. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV).
Об этом сообщает Укравтопром .
По отношению к июлю 2025 года спрос на электромобили упал на 44%.
Основное количество реализуемых за месяц BEV составляли легковые авто — 3756 ед., Из которых 423 ед. были новыми (-73%), а 3333 авто — подержанными (-37%).
Среди 172 коммерческих BEV новыми были только 14 ед. (в июле 2025 г. из 176 ед. новыми были 20 авто).
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Мы писали, что украинцы продолжают активно покупать подержанные автомобили из-за границы. Только в июле на украинские номера поставили 22,6 тыс. легковушек с пробегом. По данным «Укравтопрома», по сравнению с июлем прошлого года количество таких авто выросло на 1%.
В то же время в первом полугодии 2026 года в странах Европейского Союза было реализовано почти 5,9 млн новых легковых автомобилей. Наибольший спрос зафиксировали в Германии, в то время как меньше всего новых машин приобрели жители Мальты.
Крупнейшим автомобильным рынком ЕС остается Германия. За шесть месяцев там зарегистрировали около 1,5 млн новых легковушек. Это на 5,8% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
В пятерку крупнейших рынков также вошли:
- Германия — 1 484 393 авто (+5,8%);
- Италия — 936 045 (+9,5%);
- Франция — 857 165 (+1,8%);
- Испания — 647 711 (+6,2%);
- Польша — 312 033 (+9,4%).
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