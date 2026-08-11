Samsung готовится представить гуманоидных роботов Сегодня 05:10 — Технологии&Авто

Гуманоидный робот, фото иллюстративное

Samsung готовится усилить свои позиции на рынке гуманоидных роботов. Южнокорейская корпорация годами развивала это направление без излишней огласки, но теперь, похоже, решила сделать робототехнику одним из своих стратегических направлений.

Ставка на собственные технологии

Как пишет ZDNet, Samsung Electronics уже длительное время работает над гуманоидными работами отдельно от профильного подразделения Rainbow Robotics, специализирующегося на робототехнике.

Одним из главных преимуществ компании является доступ к большому количеству данных. Samsung имеет сеть собственных заводов, а также каждый год продает миллионы смартфонов и других умных устройств. Эти данные могут использоваться для улучшения программного обеспечения, управляющего работами. Кроме того, у компании есть собственная ИИ-модель Samsung Gauss.

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В прошлом месяце Samsung Electronics создала специальное подразделение Robotics eXperience (RX), которое напрямую подчиняется генеральному директору Тхэ Мун Ро. Это свидетельствует о важности робототехники для корпорации.

Для обучения роботов Samsung планирует также построить новый дата-центр в своем кампусе в городе Кумы. Он будет обрабатывать данные местных производственных предприятий компании, которые будут использовать для тренировки роботизированных систем.

К команде робототехнического направления уже присоединился ранее работавший в Hyundai Motor Ли Дон Кон, имеющий опыт с работами Boston Dynamics. Он будет заниматься стратегией Samsung в сфере робототехники. Компания также привлекает специалистов из США и Китая.

Еще одним преимуществом Samsung является возможность самостоятельно производить ключевые компоненты для роботов — в частности, батареи и полупроводники. Это позволяет лучше контролировать цепь поставок и потенциально уменьшать себестоимость роботов.

По оценкам ZDNet, первые разработки Samsung уже могут превосходить продукцию ряда местных изготовителей.

noworries По материалам:

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